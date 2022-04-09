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FutbolDerbi ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı?
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Derbi ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı?

FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna maça günler kala yanıt aranmaya başlandı. FB - GS maçını izlemek isteyen futbolseverler maça ait detayları araştırıyor. İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak maça ait detaylar…

09.04.2022 - 16:09 |
Derbi ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı?

Spor Toto Süper Lig 32. haftanın maçı olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için yapılan araştırmalar hızlandı. İzleyiciler, Derbi ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

DERBİ NE ZAMAN 2022?

FB - GS derbi maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY HAKEMLERİ

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)

SUAT ÇOBAN(Temsilci)

ATALAY BAHAR(Temsilci)

MURAT KANGALGİL(Temsilci)

 

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