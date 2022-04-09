Derbi ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı?

Spor Toto Süper Lig 32. haftanın maçı olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için yapılan araştırmalar hızlandı. İzleyiciler, Derbi ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

DERBİ NE ZAMAN 2022?

FB - GS derbi maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY HAKEMLERİ

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)

SUAT ÇOBAN(Temsilci)

ATALAY BAHAR(Temsilci)

MURAT KANGALGİL(Temsilci)