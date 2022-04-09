Derbi ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı?
FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna maça günler kala yanıt aranmaya başlandı. FB - GS maçını izlemek isteyen futbolseverler maça ait detayları araştırıyor. İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak maça ait detaylar…
Spor Toto Süper Lig 32. haftanın maçı olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için yapılan araştırmalar hızlandı. İzleyiciler, Derbi ne zaman? FB - GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.
DERBİ NE ZAMAN 2022?
FB - GS derbi maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - GALATASARAY HAKEMLERİ
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)
SUAT ÇOBAN(Temsilci)
ATALAY BAHAR(Temsilci)
MURAT KANGALGİL(Temsilci)