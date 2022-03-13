Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, GS BJK derbisi ertelendi mi? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de tarihi maç için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılar geride kalan 28 maçtan 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girerken, Siyah-beyazlılar 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 7. sırada yer buldu. Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmiş ancak, maçtan 2-1 mağlup olarak ayrılmıştı. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, yarınki derbide forma giyemeyecek. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisi hakkında merak edilenler…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligin 29. haftasında oynanacak derbi, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'la yapacakları derbinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Siyah beyazlı yöneticiler, "Takımımız şu anda Vodafone Park'ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net'' ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda karşılaşan ve 0-0'lık sonucun ardından İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kente dönemeyerek rotayı İzmir'e çeviren Galatasaray'da yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Beşiktaş maçının ertelenmesi için talepte bulunması bekleniyor.

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, derbinin oynanacağını söyledi. Çebi,"Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir karar gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır." dedi.

Maçın ertelenmesine yönelik bir açıklama henüz gelmedi.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Derbi maçı, BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak