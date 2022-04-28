Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programıyla Beşiktaş Fenerbahçe maçının tarihi ve saati de netleşti. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı duyuruldu. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 2021/22 sezonunun son derbisi olacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Süper Lig'de 36. hafta programı

6 Mayıs Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor