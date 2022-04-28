Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman 2022, Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları satışa çıktı mı? Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın tarihi de açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programıyla Beşiktaş Fenerbahçe maçının tarihi ve saati de netleşti. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı duyuruldu. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 2021/22 sezonunun son derbisi olacak.
Beşiktaş Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Süper Lig'de 36. hafta programı
6 Mayıs Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor
7 Mayıs Cumartesi
16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor
8 Mayıs Pazar
16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
9 Mayıs Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor