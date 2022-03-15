Atilla Karaoğlu kimdir? Derbinin hakemi Atilla Karaoğlu nereli, kaç yaşında? Hayatı hakkında merak edilenler!
Süper Lig'de bu akşam Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Maç hakkında araştırılan konulardan biri de maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Peki Atilla Karaoğlan kimdir, nereli kaç yaşında? Atilla Karaoğlan hangi takımlı, hangi maçları yönetti? Atilla Karaoğlan hayatı….
Süper Lig’de Galatasaray - Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.
Atilla Karaoğlu kimdir?
Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Atilla Karaoğlan Süper Lig'de görev yapan Türk hakemdir. Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur.
Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir. Süper Lig'de bu sezon yönettiği maçlarda dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki hakem, eski bir futbolcu babanın oğlu ve futbol antrenörlüğü mezunu. Aldığı eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını söylüyor. Hakem olabilmek için yardımcı hakemlik kariyerini bir çırpıda silerek sıfırdan başlamayı göze alacak kadar cesur bir kişiliğe sahip. Bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle tarif ediyor.
Atilla Karaoğlan hangi maçları yönetti?
06 Ekim 2019 SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ
27 Ekim 2019 BEŞİKTAŞ - GALATASARAY
23 Ocak 2020 GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR
03 Mart 2020 TRABZONSPOR – FENERBAHÇE