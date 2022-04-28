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Şampiy10Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola öldü mü? İlk açıklama geldi
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Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola öldü mü? İlk açıklama geldi

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Haaland ve Mario Balotelli'nin de menajerliğini yürüten dünyaca ünlü isim Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Mino Raiola'nın sağ kolu Jose Fortes Rodriguez, İtalyan menajerin ölmediğini ancak durumunun kritik olduğunu açıkladı. Ayrıca bu durumu İtalyan gazeteciler de doğruladı. Bir süre sonra İtalyan menajerden de konuyla ilgili açıklama geldi ve "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler." ifadelerini kullandı.

28.04.2022 - 15:28 |
Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola öldü mü? İlk açıklama geldi

Dünya futbolunu üzen bir haber geldi. Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Haaland ve Mario Balotelli'nin de menajerliğini yürüten dünyaca ünlü isim Mino Raiola geçirdiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri ilk olarak dünyaca ünlü İtalyan menajerin öldüğünü duyurmuştu. Konuyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam etti.

Durumu kritik

Mino Raiola'nın sağ kolu Jose Fortes Rodriguez, İtalyan menajerin ölmediğini ancak durumunun çok kritik olduğunu açıkladı. Ayrıca Palmeri de attığı tweetin ardından yeni bilgileri paylaşarak durumunun kritik olduğunu belirten mesajı paylaştı. Aynı bilgileri bir diğer İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da kendisine ait sosyal medya hesabından duyurdu.

Doktorundan açıklama

Fabrizio Romano'nun sosyal medya mesajında doktoru Alberto Zangrillo'nun, Mino Raiola'nın durumuyla ilgili yanıtlarını paylaştı ve doktoru da ölmediğini ama durumunun kritik olduğunu söyledi.

İlk açıklama geldi

Öldü mü? Durumu kritik mi? sorularının ardından Raiola'dan da bir yanıt geldi ve İtalyan menajer, "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola öldü mü İlk açıklama geldi

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