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Misli.com’da Eşya Piyangosu Seni Bekliyor!

Hayalini kurduğun süper ürünler bir bilet kadar uzağında! Misli.com’a gir, hemen bilet al, kazanma şansını yakala!

04.04.2022 - 21:07 |
Misli.com’da Eşya Piyangosu Seni Bekliyor!

Misli.com’da sadece 8 TL’ye Jaguar I-Pace EV400 SE kazanmak için geri sayım başladı. 10 Mayıs’ta bir şanslı bilete misli.com’dan Jaguar I-Pace EV400 SE hediye. Son model bu aracı kazanmak için yapman gereken tek şey misli.com’a girip eşya piyangosu bileti almak!

Üstelik misli.com’da hediyeler bitmiyor. Bir kişiye Aprilia RSV V4 Motosiklet, bir kişiye VESPA Piaggio MP3 500 Motosiklet, altı kişiye Iphone 13 Pro, dokuz kişiye Airpods Pro, beş kişiye Apple Watch series7 ve daha birçok çeşit hediye 1 TL’den başlayan biletlerle seni bekliyor.

Haydi şimdi misli.com’a gir, biletini al ve sen de bizimle bu heyecana ortak ol!

https://www.misli.com/esya-piyangosu

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