Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu izle! Bisiklet turu 2022 hangi kanalda, saat kaçta? 57. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu canlı izle!

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun hangi kanalda ve canlı yayınlanıp yayınlanmadığı sorgulanıyor. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 10 Nisan tarihinde başladı, 17 Nisan’da İstanbul parkuru ile sona erecek. Televizyon kanalları dışında Bisiklet turu Radyo D'de her gün yayınlanıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu canlı izle…

57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU İZLE: CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU HANGİ KANALDA?

Bisiklet Turu canlı yayını TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için D-Smart ve D-Smart GO'da her gün özel yayınlarla turun atmosferini izleyicilerine yansıtıyor. Turun en büyük destekçilerinden olan Radyo D'de her gün özel yayınlar, canlı bağlantılar ve programlarla heyecanı dinleyicilerine aktarıyor.



12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (11.50 - 14.30)



13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (10.50 - 14.30)



14 Nisan: Manisa - Ayvalık (10.00 - 14.30)

15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (09.30 - 14.35)



16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (11.00 - 14.30)



17 Nisan: İstanbul - İstanbul (08.15 - 11.31)