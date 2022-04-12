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Diğer SporlarCumhurbaşkanlığı bisiklet turu izle! Bisiklet turu 2022 hangi kanalda, saat kaçta? 57. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu canlı izle!
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Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu izle! Bisiklet turu 2022 hangi kanalda, saat kaçta? 57. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu canlı izle!

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı yayını araştırmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 207 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabıyla 10 Nisan tarihinde başladı. Bisiklet turu programı ve 57. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu izle…

12.04.2022 - 12:35 |
Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu izle! Bisiklet turu 2022 hangi kanalda, saat kaçta? 57. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu canlı izle!

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun hangi kanalda ve canlı yayınlanıp yayınlanmadığı sorgulanıyor. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 10 Nisan tarihinde başladı, 17 Nisan’da İstanbul parkuru ile sona erecek. Televizyon kanalları dışında Bisiklet turu Radyo D'de her gün yayınlanıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu canlı izle…

57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU İZLE: CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU HANGİ KANALDA?

Bisiklet Turu canlı yayını TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için D-Smart ve D-Smart GO'da her gün özel yayınlarla turun atmosferini izleyicilerine yansıtıyor. Turun en büyük destekçilerinden olan Radyo D'de her gün özel yayınlar, canlı bağlantılar ve programlarla heyecanı dinleyicilerine aktarıyor.

12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (11.50 - 14.30)

13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (10.50 - 14.30)

14 Nisan: Manisa - Ayvalık (10.00 - 14.30)

15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (09.30 - 14.35)

16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (11.00 - 14.30)

17 Nisan: İstanbul - İstanbul (08.15 - 11.31)

 

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