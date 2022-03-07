Beşiktaş - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son 8 lig maçında yenilgisi olmayan Beşiktaş, son 2 lig maçını da galibiyetle kapatıp 27 hafta sonunda puanını 44 yapmıştı. Siyah-beyazlı ekibin Başakşehir maçı öncesi açıkladığı kamp kadrosunda tam 6 eksik var! Mert Günok, Josef de Souza, Domagoj Vida, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic zorlu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. TD Önder Karaveli'nin stoper ikilisini "Welinton & Montero" şeklinde oluşturması, sol bekte Umut Meraş'la devam etmesi bekleniyor. Sağ bekte de elbette Valentin Rosier olacak... Atiba Hutchinson ve Necip Uysal orta alanda işin savunma tarafını yaparken, yaratıcı rolde Alex Teixeira'yı izleyeceğiz. Sağ kanatta Rachid Ghezzal'in yeri garanti; sol açıkta Kenan Karaman ve en ileride Michy Batshuayi için maç saatini bekleyeceğiz. Hafta arası oynanan kupa maçında iki isim de taraftarlardan tepki almıştı, Güven Yalçın ve Cyle Larin ilk 11 başlayabilir.

Üst üste 4 maç kazanıp puan tablosunda yukarı tırmanan Başakşehir, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası 27 maçta 46 puanda kalmıştı. Sakatlıktan dönüp saha çalışmalarına başlayan Mahmut Tekdemir dışında takımda göze çarpan eksik yok. TD Emre Belözoğlu'nun standart ilk 11 tercihlerini değiştirmesi beklenmiyor... Sol bekte Hasan Ali Kaldırım, orta alanda "Tolga Ciğerci & Berkay Özcan" ikilisi aynen devam edecek. Sağ açıkta Serdar Gürler, sol açıkta Trezeguet izleyeceğiz... Orta alanın hücuma dönük ismi Pizzi olacak, hücum merkezinde Stefano Okaka forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 3 lig maçının tamamı "2.5 ALT" bitti. (3 maç - 2 gol)

- Başakşehir'in deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının tamamı "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 8 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %21'lik kesim Dolmabahçe'de, seyircisi önünde siyah-beyazlı ekipten galibiyet bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.