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THY Euroleague"Rus takımları ile oynanan maçlar sayılmasın" kararı çıktı olan Fenerbahçe Beko'ya oldu!
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"Rus takımları ile oynanan maçlar sayılmasın" kararı çıktı olan Fenerbahçe Beko'ya oldu!

Rus takımlarının Turkish Airlines EuroLeague'de diskalifiye edilmesi Anadolu Efes'e avantaj, Fenerbahçe Beko'ya ise dezavantaj oluşturdu.

09.03.2022 - 11:40 |
"Rus takımları ile oynanan maçlar sayılmasın" kararı çıktı olan Fenerbahçe Beko'ya oldu!

Türk takımları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da aralarında bulunduğu 13 kulübün katıldığı oylamada "Rus takımları ile oynanan maçlar sayılmasın" kararı çıkması, Anadolu Efes lehine bir karar olurken, Fenerbahçe Beko'nun ise aleyhine oldu.

MASADA İKİ SEÇENEK

CSKA Moskova haricindeki Rus takımlarının katılmadığı oylamada iki seçenek masadaydı. "Rus takımları ile oynanan maçlar sayılmasın" ve "Rus takımlarıyla oynanmış maçlar sayılsın, sezon sonu galibiyet yüzdesine bakılsın" tercihlerinin sunulduğu oylamada, Anadolu Efes ilk 4 için kendisini çok avantajlı konuma getiren ilk seçeneği tercih ederken, Fenerbahçe Beko ise kendisine Play-Off yolunda avantaj sağlayacak olan ikinci tercihte karar kıldı.

ÇOĞUNLUK "SAYILMASIN" DEDİ

Oylama sonucunda 13 kulübün 7'si, "Rus takımları ile oynanan maçlar sayılmasın" derken, diğer 6 kulüp ise "Rus takımlarıyla oynanmış maçlar sayılsın, sezon sonu galibiyet yüzdesine bakılsın" seçeneğinde karar kıldı. Oylama sonucunda 1 oy farkla ilk tercih kabul edildi. Rusya takımı CSKA Moskova'nın oylamaya katılması ilginç karşılanırken, Rus temsilcisi de ilk tercihi seçen kulüpler arasında yer aldı.

EFES'E AVANTAJ, FENERBAHÇE'YE DEZAVANTAJ

Anadolu Efes, bu kararın çıkmasıyla birlikte ilk 4 yolunda büyük avantaj yakaladı. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk 4 şansını büyük ölçüde yitiren İstanbul temsilcisi, alınan bu kararla birlikte adını ilk 4'e yazdırma şansını yükseltti ve Play-Off'ta ev sahibi avantajını yakalama konusunda bir şans elde etti. Anadolu Efes, Rus takımlarına karşı oynanması gereken 6 maçın tamamını oynarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet almıştı.

Fenerbahçe Beko'da ise durum farklı. Sarı-lacivertli ekip, Rus takımları ile oynanması gereken 6 maçın 3'ünü oynamış ve bu 3 maçta da galibiyet elde etmişti. Fenerbahçe Beko'nun bu kararla birlikte 3 galibiyetinin tamamı silinmiş oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu oylamanın ardından Play-Off yolunda ağır bir darbe aldı.

EUROLEAGUE BİR KEZ DAHA SINIFTA KALDI, SORUMLULUĞU KULÜPLERİN ÜZERİNE BIRAKTI

EuroLeague yönetiminin sorumluluktan kaçarak bu kararı kulüplere bırakması yeni bir tartışma konusu yarattı. Daha önce de aldığı birçok kararla eleştirilen EuroLeague yönetimi, bir kez daha hem kulüpler hem taraftarlar tarafından tepki gördü. EuroLeague yönetimi aldığı bu oylama kararı ile birlikte; takımları, kendine en avantajlı sistemi seçme konusunda karşı karşıya getirdi ve kulüpler arasında problemler yaşanmasının önünü açmış oldu.

Rus takımları ile oynanan maçlar sayılmasın kararı çıktı olan Fenerbahçe Bekoya oldu

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