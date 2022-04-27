Micic, Pleiss, Larkin şov yaptı Anadolu Efes Olimpia Milano'ya 12 sayı fark attı

Turkish Airlines Euroleague play-off üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk etti.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan taraftarının da desteğiyle 77-65'lik galibiyet ile ayrılarak seride 2-1 öne geçti.

ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO: 77 - 65

1. Çeyrek Sonucu: Anadolu Efes 25 - 17 AX Armani Exchange Milan

İLK YARI SONUCU: Anadolu Efes 42-35 Olimpia Milano

3. Çeyrek Sonucu: Anadolu Efes 59-56 Olimpia Milano

Bilindiği gibi Anadolu Efes, rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmayı 64-48 kazanmış, ikinci karşılaşmayı 66-73 kaybetmiş ve seride durum 1-1’e gelmişti. 5 maç üzerinden oynanacak olan Play-off eşleşmesinde 3 galibiyete ulaşan taraf adını Sırbistan'ın başkenti Belgard'da gerçekleştirilecek olan Final Four'a yazdıracak.

Euroleague'de normal sezonu ilk 4 içinde bitiremeyen Anadolu Efes, bu yüzden Play-Off turunda rakipleri karşısında saha avantajı alamamıştı. Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmedi son şampiyon unvanına sahip coach Ergin Ataman'ın öğrencileri, İtalya deplasmanında Milano'yu ilk maçta inanılmaz bir basketbolla yendi, hem galibiyeti aldı hem de Final-Four için ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha göstermişti. Datome'nin sakatlık nedeniyle forma giyemediği Milano'da bir de pota altının kritik isimlerinden Melli şoku yaşandı. Her şey lehimize işliyordu ancak 2. maçta Lacivert-Beyazlılar beklenenin çok altında bir oyun sergileyip seride ilk yenilgisini aldı ve İstanbul'a 1-1'lik seri ve saha avantajıyla dönmüştü...







