Anadolu Efes'ten müthiş zafer! Euroleague'de fırtına

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 27. haftasında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk dakikadan üstünlüğü alan Efes ilk periyodu 21-10 tamamlarken, devreye de 45-31 önde girdi. Rakibine karşı iyi oyununu ikinci devrede de sürdüren lacivert-beyazlılar, parkeden 109-77'lik skorla galip ayrıldı. Efes böylece bu sezonki 13. galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 13. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada en skorer oyuncu Anadolu Efes’te 20 sayı ile oynayan Vasilije Micic oldu. Maccabi’de ise Scottie Wilbekin ile Ante Zizic 17'şer sayı ile katkıda bulundu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Perez Angel xx, Petek Saso xx, Koromilas Elias xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 16, Rodrigue Beabois xxx 13, Chris Singleton xx 5, Elijah Bryant xx 8, Erten Gazi x, Adrien Moerman xxx 17, Tibor Pleiss xx 7, Vasilije Micic xxx 20, James Anderson xx 11, Filip Petrusev x 2, Bryant Dunston xx 8, Krunoslav Simon x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Maccabi Tel Aviv: Scottie Wilbekin xxx 17, Angelo Caloiaro x 2, Derrick Williams xx 6, Jalen Reynolds xx 6, John Dibartolomeo xx 10, Khyri Thomas xx 5, Oz Blayzer x 3, Jake Cohen x, James Nunnally xx 7, Ante Zizic xxx 17, Iftah Ziv x 4

Başantrenör: Avi Even

1. Periyot: 21-10 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 45-31 (Anadolu Efes lehine)

3 Periyot: 74-47 (Anadolu Efes lehine)