Anadolu Efes'ten Fenerbahçe Beko açıklaması! 'Düşman değiliz'

Fenerbahçe, Eurolegue'de yapılan oylamada kendisine destek vermediği için Anadolu Efes'i eleştirdi. Akşam Gazetesi'ne konuşan Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, Euroleague için yapılan oylama ile ilgili şunları söyledi:

"Oylama A lisansı sahip olan 13 kulüp arasında yapıldı. Euroleague çift devreli bir lig usulü gerçekleşen organizasyon. Bazı takımların 34, bazı takımların 32 maç yapması buna aykırı. Bizim mantığımıza yatmadı. Oy kullanan 13 takıma bakarsanız kendi durumları için hangisi daha iyi olacak şeklinde yöntem seçtiler.



"FENERBAHÇE'NİN DE OLDUĞU 17 TAKIMLA HUSUMETİMİZ YOK"

Bizim de bu sistemde üçüncü olma şansımız var. Olympiakos ile aramız bir maça iniyor. Milano ile 2 maça iniyor. Performansımızı sergilersek ilk 4 içinde bitirme şansımız olacak. Bu durumlarda ev sahibi avantajını elde etmiş olacağız.

Diğer seçenekte ise 3 maçlık farkı kapatma ihtimalimiz çok zor. Dolayısıyla hangisi bize daha yararlı, daha mantıklı olur diye bakarak karar verdik. 17 takıma karşı bir Husumetimiz yok.



"TÜRK TAKIMLARINA DESTEK VERDİK"

Olaylar niye bu noktaya gelmiş bunu da anlamış değilim. Türk takımlarının başarılı olması her zaman desteklediğimiz bir konu. Her yerde söylüyoruz. İkimiz birlikte başarılı olursak çok mutlu oluruz. Bir düşmanlık söz konusu olamaz. Fenerbahçe'nin kötü duruma düşmesini neden isteyelim. Böyle düşüncemiz yok."

OYLAMADAN 7-6 ÇIKTI

EuroLeague'deki oylamadan Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı. Euroleague'de yapılan oylama sonrası Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı.

Oynanan maçların sayılması ve sezon sonunda galibiyet yüzdesine göre sıralama oluşması için 6 kulüp, Rus takımlarının maçlarının sayılmaması için 7 kulüp oy verdi. Rus takımlarına karşı bu sezon yüzü gülmeyen Anadolu Efes, maçlar sayılmasın seçeneğine oy verirken Fenerbahçe Beko ise oynanan karşılaşmalar sayılsın seçeneğine oy verdi.

FENERBAHÇE KULÜBÜ, ANADOLU EFES'İ ELEŞTİRDİ

Fenerbahçe Kulübü, EuroLeague'de mücadele eden Rus takımlarıyla oynanan karşılaşmaların iptal edilmesi kararına tepki gösterdi ve Anadolu Efes'in bu konuya destek vermesini eleştiren ifadeler kullandı.

Yapılan açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı: "EuroLeague tarafından 28 Şubat Pazartesi günü yapılan, ‘Rusya temsilcilerinin katılacağı tüm karşılaşmaların dondurulması’ kararının alındığı toplantının ardından, ilgili takımların bu sezon karşılaşmalara devam edememe ihtimaline karşın EuroLeague’de mevcut sezonun tamamlanması için gerekli uyarlamalar masaya yatırılmış, çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüz de bu noktada sürecin başından sonuna dek hem EuroLeague yönetimi hem de EuroLeague yapısında ortağımız olan diğer 12 takımla temas halinde olarak içinde bulunulan olağanüstü durumun herkes için en adil şekilde çözümlenebilmesi adına çeşitli alternatifler sunmuştur. Bu süreçte Kulübümüz tarafından sahada oynanmış ve sonuçlanmış; o noktadan sonra oynanan maçlara da birçok faktör çerçevesinde etki etmiş müsabakaların tamamen yok sayılmasının, sporun doğal dinamiğine tamamen aykırı olduğu, tüm paydaşlarımızla defalarca paylaşılmıştır.

'Kamuoyunun ve sporseverlerin takdirine bırakıyoruz'

Buna rağmen EuroLeague yapısı gereği 13 takımın oy kullandığı ve 7 Mart Pazartesi günü sonuçlanan oylamada, toplamda yedi EuroLeague A lisans sahibi takım, bir kısmı puan durumunda kendi çıkarlarını gözeterek bir kısmı ise nedenine hiçbir şekilde anlam veremediğimiz yönde oy kullanmıştır. Bu tutum, 7’ye 6 oy çokluğuyla, Rusya ekipleriyle oynanan tüm karşılaşmaların silinmesi kararına sebep olmuştur. Kulübümüz, bugüne dek “Savaşa Hayır” mesajını her platformda en güçlü şekilde paylaşmış ve paylaşmaya da devam edecek; bu önceliğe yönelik alınacak her türlü aksiyonun da destekçisi olacaktır. Bununla birlikte bu gibi olağanüstü durumlarda, alınacak hassas kararların da her zaman bireysel menfaatlerden ziyade organizasyonlar açısından en adil şekilde olması gerektiğine inanmaktayız. Bu noktada, ülkemizin EuroLeague’deki bir diğer temsilcisi olan Anadolu Efes ile doğruluğuna güçlü bir şekilde inandığımız bu hassas görüşte ayrı düşmenin üzüntüsünü yaşadığımızı bilhassa belirtmek istiyor; yaşanan bu durumun değerlendirmesini, kamuoyunun ve sporseverlerin takdirine bırakıyoruz. Bilinmesini isteriz ki; Takımımız alınan bu karara rağmen hak ettiği neticeye ulaşmak için tüm sezon olduğu gibi kalan altı müsabakada da mücadelesini taraftarlarımızla bütünleşerek en güçlü şekilde sürdürecektir."