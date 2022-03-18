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TBLSON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık resmen açıklandı
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SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık resmen açıklandı

Galatasaray NEF, 52 yaşındaki tecrübeli antrenör Ekrem Memnun ile yollarını ayırdığını açıkladı.

18.03.2022 - 21:04 |
SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş ayrılık resmen açıklandı

Galatasaray Nef, başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını açıkladı. Galatasaray Nef'te başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

2020-2021 sezonu Ocak ayından itibaren, Galatasaray Erkek Basketbol A Takımı Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Sayın Ekrem Memnun ile bugün itibarı ile yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

1988 yılında yine Galatasaray altyapısında başlayan antrenörlük kariyerine, Galatasaray Spor Kulübü çatısı altında Kadınlar EuroLeague Şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa ve başarı sığdıran Sayın Ekrem Memnun, geçtiğimiz sezon zor zamanda da elini taşın altına sokmaktan çekinmemiş ve görevi tereddütsüz kabul etmiştir.

Geçmiş sezonlarda olduğu gibi, bu sene boyunca da gösterdiği büyük özveri ve Galatasaraylılığı için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

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