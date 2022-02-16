Larkin bombası! Sosyal medya hesabından açıkladı

Milli yıldız Shane Larkin'in transferinde sürpriz gelişme yaşandı.

Real Madrid, Anadolu Efes'in yıldızı ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, İspanyol ekibi, Shane Larkin ile el sıkıştı. Ayrıca Vasilije Micic de gelecek sezon NBA'e gideceğini kulübe bildirdi.

"Tamamen asılsız"



Larkin, kişisel Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Bu dedikodular nereden geliyor bilmiyorum ama iddialar tamamen asılsız. Gelecek sezon için hiçbir takımla anlaşmadım ve görüşmedim. Bu sezonu Anadolu Efes ile en iyi şekilde bitirmeye odaklandım" ifadelerini kullandı.







