BASKETBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TBLLarkin bombası! Sosyal medya hesabından açıkladı
HaberlerTbl Haberleri Larkin bombası! Sosyal medya hesabından açıkladı
ABONE OL

Larkin bombası! Sosyal medya hesabından açıkladı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Larkin Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

16.02.2022 - 08:23 |
Larkin bombası! Sosyal medya hesabından açıkladı

Milli yıldız Shane Larkin'in transferinde sürpriz gelişme yaşandı.

Real Madrid, Anadolu Efes'in yıldızı ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, İspanyol ekibi, Shane Larkin ile el sıkıştı. Ayrıca Vasilije Micic de gelecek sezon NBA'e gideceğini kulübe bildirdi.

"Tamamen asılsız"

Larkin, kişisel Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Bu dedikodular nereden geliyor bilmiyorum ama iddialar tamamen asılsız. Gelecek sezon için hiçbir takımla anlaşmadım ve görüşmedim. Bu sezonu Anadolu Efes ile en iyi şekilde bitirmeye odaklandım" ifadelerini kullandı.

Larkin bombası Sosyal medya hesabından açıkladı

    SON DAKİKA

    Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a misilleme! '25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu'Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a misilleme! '25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu'
    Abramovic'in sıkıntılı günleri! Rekor kayıp, 1 günde 700 milyon euro!Abramovic'in sıkıntılı günleri! Rekor kayıp, 1 günde 700 milyon euro!
    Fenerbahçe'de son dakika! 7 ayrılık birden 3'ü ROGON'un yıldızı...Fenerbahçe'de son dakika! 7 ayrılık birden 3'ü ROGON'un yıldızı...
    'Mesut'la problemimiz yok ona da süre vermek istiyoruz''Mesut'la problemimiz yok ona da süre vermek istiyoruz'
    Göztepe maçı öncesi şok! 'Torrent'le yollarımı ayırırdım...'Göztepe maçı öncesi şok! 'Torrent'le yollarımı ayırırdım...'
    2 senedir peşinde bir türlü getiremedi! Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt! İşte yeni teknik direktörü...2 senedir peşinde bir türlü getiremedi! Ne Löw ne Jesus ne de Schmidt! İşte yeni teknik direktörü...
    Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları
    Beklenen teklif gelmezse TFF'nin 'B' planı hazır! Süper Lig Televizyonu...Beklenen teklif gelmezse TFF'nin 'B' planı hazır! Süper Lig Televizyonu...
    Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör! 'Bırakın Torrent'i onu alın'Okan Buruk - Bülent Korkmaz derken sürpriz teknik direktör! 'Bırakın Torrent'i onu alın'
    Galatasaray'da futbolcular hata yaptıkça para kazanıyor! 350 bin euro cepteGalatasaray'da futbolcular hata yaptıkça para kazanıyor! 350 bin euro cepte

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a misilleme! '25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu'

    Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a misilleme! '25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu'

    Abramovic'in sıkıntılı günleri! Rekor kayıp, 1 günde 700 milyon euro!

    Abramovic'in sıkıntılı günleri! Rekor kayıp, 1 günde 700 milyon euro!

    Fenerbahçe'de son dakika! 7 ayrılık birden 3'ü ROGON'un yıldızı...

    Fenerbahçe'de son dakika! 7 ayrılık birden 3'ü ROGON'un yıldızı...

    'Mesut'la problemimiz yok ona da süre vermek istiyoruz'

    'Mesut'la problemimiz yok ona da süre vermek istiyoruz'

    Sıradaki Haber