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Galatasaray'da Efe Güven dönemi bitti

Galatasaray, Kadın Basketbol A Takımı Başantrenörü Efe Güven ile yolların ayrıldığını açıkladı.

27.04.2022 - 11:39 |
Galatasaray'da Efe Güven dönemi bitti

Galatasaray, 2018'den beri Kadın Basketbol A Takımı Başantrenörü görevini yürüten Efe Güven ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018'den beri Kadın Basketbol A Takımımızın Başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven'e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı

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