Fenerbahçe'den Kayla McBride açıklaması! Maçtan bir gün önce cumartesi günü...

Açıklamanın son bölümünde, "Hal böyleyken oyuncumuz Kayla McBride’ın tamamen maçı kaybetmenin duygusallığı ve üzüntüsüyle sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı doğru bulmadığımızı bu tavrı tasvip etmediğimizi vurgulamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın, Euroleague final maçı öncesindeki gündemine dair bilgilendirme gerekliliği doğmuştur.

8 Nisan Cuma akşamı, oyuncumuz Kayla McBride’da ishal ve kusma belirtileri saptanmış; doktor kontrolü doğrultusunda sporcumuza hastanede serum desteği verilmiştir.

Maçtan bir gün önce cumartesi günü Hocamız Victor Lapena, yardımcısı Ömer Buharalı kısmen benzer şikayetler ile aynı tedaviyi almışlar; aynı gün akşamüzeri saatlerinde ise sporcularımız Alina Iagupova ve Satou Sabally’nin yine benzer ancak kendi ifadeleriyle çok hafif rahatsızlıkları üzerine vitamin ilaç desteği verilmiştir.

Virütik bir süreç olduğu belirtilen bu durum ile ilgili tüm tedbirlerin alınarak müdahalenin yapılmış; maç sabahı oyuncularımız ve hocamız kontrolden geçmiş, kendileriyle görüşmeler yapılmış, kendilerini iyi hissettiklerini ve maça tamamen hazır olduklarını belirtmelerinin ardından maç rutinleri doğrultusunda adımlar atılmıştır.



Özetle maçtan 2 gün önce bir oyuncumuzda başlayan virüs kaynaklı rahatsızlığın ardından maç öncesi gece ve maç sabahında hiçbir sorun olmadığı netleşmiş, maç gününde sporcularımızdan hiç bir talep gelmemesine ve maça tamamen hazır oldukları belirtilmesine rağmen sporcularımıza tedbir amaçlı ekstra vitamin desteği verilmiştir.

Euroleague final organizasyonunda FIBA kuralları gereği tüm takımların aynı yerde konakladığı, 200’e yakın sporcu ve teknik ekibin aynı zamanda ve yerde Yemek yediği süreçte diğer takım ve sporcularda benzer bir durum, gıda zehirlenmesi vb. tanılara rastlanmadığı da yapılan araştırma sonucu öğrendiğimiz bir diğer konudur.

Takımımızın sadece galibiyete odaklandığı, taraftarlarımıza Euroleague kupası armağan etmekten başka hedefinin olmadığı final sürecinde yaşanan; her sporcunun karşılaşabileceği bu talihsiz duruma gereken müdahale yapılmış, maç günü oyuncularımızın sahaya çıkmalarında bu süreçle ilgili hiçbir engel ve ayrıca sakatlık vb. hiçbir problem olmamasıyla takımımız eksiksiz şekilde maça çıkmıştır.

Hal böyleyken oyuncumuz Kayla McBride’ın tamamen maçı kaybetmenin duygusallığı ve üzüntüsüyle sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı doğru bulmadığımızı bu tavrı tasvip etmediğimizi vurgulamak isteriz.

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