Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 47 yaşındaki başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırdı.
19.04.2022 - 15:29 |
Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Victor Lapena ile yolların ayrıldığını duyurdu
İşte resmi açıklama...
"2019-20 sezonundan bugüne Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini üstlenen Victor Lapena ile yollarımız ayrılmıştır. Victor Lapena'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz."