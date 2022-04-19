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Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 47 yaşındaki başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırdı.

19.04.2022 - 15:29 |
Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Victor Lapena ile yolların ayrıldığını duyurdu

İşte resmi açıklama...

"2019-20 sezonundan bugüne Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini üstlenen Victor Lapena ile yollarımız ayrılmıştır. Victor Lapena'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

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