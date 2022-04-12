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TBLDün akşamki derbiden sonra bir gönderme de Galatasaray'dan
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Dün akşamki derbiden sonra bir gönderme de Galatasaray'dan

Dün akşam ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu 76-70'lik skorla deviren Galatasaray'da kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

12.04.2022 - 07:04 |
Dün akşamki derbiden sonra bir gönderme de Galatasaray'dan

Galatasaray Nef, deplasmandaki 76-70'lik Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir kanarya kafes içinde yer alırken, aslan kükremesinin ardından kanaryanın gözden kaybolduğu görüldü.

Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca kanarya ve susma emojileri de kullanıldı.

FENERBAHÇE DE ASLAN KULLANMIŞTI

Fenerbahçe de futbol derbisindeki 2-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir aslanlı paylaşım yapmış ve 'Bir Aslan miyav dedi' ifadelerini kullanmıştı.

Dün akşamki derbiden sonra bir gönderme de Galatasaraydan

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