Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes! Fenerbahçe kaybetti

Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, F.Bahçe Beko'yu 72-86 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Anadolu Efes, 12'nci kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 72-86

1. ÇEYREK SONUCU: 14-16 (Anadolu Efes lehine)

2. ÇEYREK SONUCU: 27-41 (Anadolu Efes lehine)

3. ÇEYREK SONUCU: 49-62 (Anadolu Efes lehine)

Bu sezon üç kez karşılaştılar

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 18 Ekim Pazartesi günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-68 yendi. Fenerbahçe Beko’da Devin Booker 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretirken, Anadolu Efes’te ise Rodrigue Beaubois 17, Erten Gazi 14, Tibor Pleiss 11 sayı buldu. Ligin ikinci yarısında 30 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ise Anadolu Efes 91-71 kazandı. Bu mücadelede Pierria Henry 24, Marko Guduric 21 sayı bulurken; Anadolu Efes’te ise Vasilije Micic 26, Rodrigue Beaubois 14 sayı üretti.