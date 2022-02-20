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NBA3 sayı kralı Karl-Anthony Towns Smaç yarışında şampiyon Obi Toppin oldu!
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3 sayı kralı Karl-Anthony Towns Smaç yarışında şampiyon Obi Toppin oldu!

2022 NBA All-Star'da yetenek yarışmalarında şampiyonlar belli oldu. İşte kazanan o yıldız oyuncular....

20.02.2022 - 09:14 |
3 sayı kralı Karl-Anthony Towns Smaç yarışında şampiyon Obi Toppin oldu!

2022 NBA All-Star'da yetenek yarışmaları yapıldı. Yine tüm dünyada heyecanla izlenen özel şovların şampiyonları belli oldu.

NBA All-Star Yetenek Yarışması'nda Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley'den oluşan The Cavs şampiyonluğa ulaştı.

3 Sayı Yarışması yine heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kazanan ise Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns oldu.

Programın sonunda Smaç Yarışması yine en çok konuşulan anlardan oldu. New York Knicks'ten Obi Toppin şampiyonluğu alarak büyük bir sevinç yaşadı.

Yetenek Yarışması'nda sahne alan üç takım:

The Antetokounmpos: Alex Antetokounmpo (Raptors 905), Giannis Antetokounmpo ve Thanasis Antetokounmpo.

The Cavs: Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley

The Rooks: Scottie Barnes, Cade Cunningham ve Josh Giddey

3 Sayı Yarışması'nda boy gösterenler:

Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Luke Kennard (Los Angeles Clippers), Zach LaVine (Chicago Bulls), C.J. McCollum (New Orleans Pelicans), Patty Mills (Brooklyn Nets), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Fred VanVleet (Toronto Raptors), Trae Young (Atlanta Hawks).

Smaç Yarışması'nda yer alanlar:

Cole Anthony (Orlando Magic), Jalen Green (Houston Rockets), Obi Toppin (New York Knicks), Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors).

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