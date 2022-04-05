Fenerbahçe Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak 2022, saati? Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları 2022

4 Nisan Pazartesi günü 15.00 itibarıyla Kongre ve Divan Kurulu üyeleri, Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell faturalı hat aboneleri için satışa çıkarken, 5 Nisan Salı günü 15.00 itibarıyla biletler genel satışa çıkacak. İşte Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları 2022

FENERBAHÇE GALATASARAY BİLET FİYATLARI



Saha içi A-D-G sıraları: ₺1000

Saha içi B-E-H sıraları: ₺750

Saha içi C-F-J sıraları: ₺600

Localar: ₺350

346 (Açık Loca): ₺300

Kategori 1: ₺220

Sky Lounge: ₺170

Kategori 2: ₺150

Kategori 3: ₺100

Kategori 4: ₺75

Kategori 5: ₺50

Kategori 6: ₺40

Kategori 7: ₺30

Öğrenci Tribünü: ₺15

MASKE TAKMAK ZORUNLU



Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre; Koronavirüs Bilim Kurulu’nun 2 Mart Çarşamba günü düzenlediği toplantı, Sağlık Bakanımızın açıklamaları ve Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda aldığı karar ile tüm müsabakalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara taraftar alınacaktır. Tribün ve saha kenarında müsabakayı izleyecek taraftarların tamamı kullanım amacına uygun şekilde maske takmak zorundadır.



Fenerbahçe Beko’nun Turkish Airlines Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi maçlarının biletleri yalnızca PASSO aracılığıyla satılmaktadır. Farklı platformlarda satışa açılan maç biletlerine itibar edilmemesi önemle rica olunur.

PASSOLİG KART ZORUNLULUĞU YOK



Basketbol karşılaşmalarına girişlerde ve bilet alımlarında PASSOLİG kart zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraftarlarımız, www.passo.com.trüzerinden ücretsiz web sayfası üyeliği oluşturarak veya var olan üyelik ile web sayfasına giriş yaparak bilet alımı gerçekleştirebilirler.



Öğrenci bileti satışları 5 Nisan Salı günü genel satış başlangıcı itibarıyla Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bilet gişesinden ve 10 Nisan Pazar günü itibarıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu bilet gişesinden yapılacaktır.