Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef olaylı derbi!

Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka 18:00'de başladı. Kritik mücadeleyi kazanan Fenerbahçe Beko, finale yükseldi.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF: 64-49 (MAÇ SONUCU)

İLK ÇEYREK: 20-18 (Fenerbahçe Beko lehine)

İKİNCİ ÇEYREK: 36-31 (Fenerbahçe Beko lehine)

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 48-39 (Fenerbahçe Beko lehine)

Maça ara verildi

Bitci Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef arasında oynanan maçta, seyircilerin kötü tezahüratı ve patlayıcı madde atılması nedeniyle tribünlerin boşaltılmasına karar verildi. Taraftarların salondan çıkması için maça ara verildi.



Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef arasında oynanan Türkiye Kupası yarı finali maçı Tofaş Spor Salonu’nda saat 20.00'da başladı. İki takım taraftarlarının kötü tezahüratları nedeniyle maç sıklıkla durdu. Galatasay Nef tribününden ise 7 kez patlayıcı madde atıldı. Hakemler sık sık uyarılarına rağmen iki takım tarafları da kötü tezahüratı sürdürdü. Bunun üzerine maçın 29'uncu dakikasında hakemler tribünlerin boşaltılmasına karar verdi. Seyircilerin salondan çıkışı için maça ara verildi. Muammer İrtem, Bursa (DHA)