Ozon tedavisi nedir? hangi hastalıklarda uygulanabilir?

Ozon tedavisi, bir hastalığı veya yarayı tedavi etmek için vücudunuza ozon gazı verme sürecini ifade eder. Ozon, üç oksijen atomundan (O3) oluşan renksiz bir gazdır. Tıbbi ozon, tıbbi malzemeleri dezenfekte etmek ve 100 yılı aşkın bir süredir farklı koşulları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca yaralarda enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olabilir.

Medikal ozon, özel üretilmiş medikal cihazlar ile oksijen tüpünden alınan oksijenin dönüştürülmesi ile oluşturulur. Ozon (O3) oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan, fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilebilen bir gazdır.

Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde, içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde mikrop öldürücü olarak da kullanılır.

Ozon terapisi, genellikle standart medikal tedavilerin eşliğinde tamamlayıcı, destekleyici ve yeniden yapılandırıcı bir metottur.

Ozon tedavisinin faydaları nelerdir?

Daha temiz, yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilde sahip olunur,

Hücre ve dokulara giden kan dolaşımı hızlanır,

Bağışıklık sistemi güçlenir, enfeksiyon hastalıklara karşı direncin kuvvetlenmesine destek verir,

Damar dolaşımına katkı sağlayarak tansiyon değerlerinin normal gitmesini destekler,

Kan ve lenf sistemini temizler,

Derinin üçüncü bir böbrek ya da ikinci akciğer sistemi gibi çalışmasına destek sağlar,

Kaslarda biriken toksini gidererek kasların gevşemesine, yumuşamasına ve esnekliğinin artmasına destek sağlar,

Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir,

Hormon ve enzim üretimini normale döndürür,

Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir,

Stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlayarak depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur.

Ozon tedavisi yöntemleri nelerdir?

Major yöntem; en yaygın kullanım metodudur. Bu metotla kişiden 100-150 ml arasında alınan kan, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye aynı damar yolundan verilir.

Minor yöntem; kişiden alınan 2 – 5 cc arası kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kişiye enjekte edilir.

Subkutan; belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı, ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte edilir.

Vücut boşluklarına ozon verilmesi; rektal – makat, vajinal yola püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir.

Eklem içine ozon uygulamaları mevcuttur. Uzman hekimlerce yapılması önerilir.

Ozonlanmış ürünlerin kullanılması; ozonlu su, ozonlu yağ gibi ozonlanmış sıvıların haricen sürülmesi şeklinde uygulanır.

Ozon sauna uygulamaları; transdermal ve ısı artırarak, cildin nemlendirilmesi sonucunda buharlı bir ortamda tüm cilde ozon emdirilmesi yöntemiyle uygulanır.

Hangi hastalıklarda ozon tedavisi uygulanır?

Damar Hastalıkları, geçirilmiş kalp krizi, kalp yetersizliği, diyabet – şeker hastalığı, kas ağrıları , eklem ağrıları, romatizmal hastalıklar, nörolojik hastalar, kronik hepatit ve siroz tedavisi, stresle mücadele, kronik yorgunluk sendromu, hiperlipidemi tedavisi, selülit tedavisi, detoks (toksinlerden arınma) ozon terapisi, iyileşmeyen yaralar, yaşlılık ağrıları için ozon tedavisi, virüslerden kaynaklanan hastalıklar, böbrek fonksiyonlarını düzeltme, deri hastalıkları, bağırsak hastalıkları.

Ozon tedavi uygulamasının tercih edilmediği durumlar nelerdir?

Alyuvarlarda oluşan bir enzim eksikliği ile birlikte seyreden Favizm hastalığına sahip olanlar,

Aşırı alkol kullananlar,

Hipertiroid (tiroid bezi normalin üzerinde çalışanlar),

İleri derecede kansızlık ve kanla ilgili rahatsızlığı (hemofili, kanama, pıhtılaşma hastalıkları) olan hastalar ile özel kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar,

Kronik ve tekrarlayıcı Pankreas bezi iltihaplarında (pankreatitler),

Yeni gelişmiş kalp krizi,

Kanamanın aktif olarak devam ettiği inmeli hastalar.

Ozon tedavisi öncesi kişinin hekime varsa kullandığı ilaçları belirtmesi gerekir.