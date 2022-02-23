Endometriozis hastalığı hangi problemlere neden olmaktadır?

Endometriozis, rahminizin astarına benzer dokunun rahim boşluğunuzun dışında büyüdüğü bir hastalıktır. Rahminizin astarına endometriyum denir. Endometriozis, endometriyal doku yumurtalıklarınızda, bağırsağınızda ve pelvisinizi kaplayan dokularda büyüdüğünde oluşur. Endometriyal dokunun pelvik bölgenizin ötesine yayılması nadirdir, ancak imkansız değildir. Rahminizin dışında büyüyen endometriyal doku, endometriyal implant olarak bilinir.

Adet döngünüzün hormonal değişiklikleri, yanlış yerleşmiş endometriyal dokuyu etkileyerek bölgenin iltihaplanmasına ve ağrılı olmasına neden olur. Bu, dokunun büyüyeceği, kalınlaşacağı ve parçalanacağı anlamına gelir. Zamanla, parçalanan dokunun gidecek yeri kalmaz ve pelvisinizde sıkışıp kalır. Pelvisinizde sıkışan bu doku şunlara neden olabilir:

Tahriş

Yara oluşumu

Dokunun pelvik organlarınızı birbirine bağladığı yapışıklıklar

Adet döngüsü sırasında ortaya çıkan şiddetli ağrı

Doğurganlık sorunları





Endometriozis belirtileri nelerdir?

Endometriozis belirtileri kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bazı kişiler hafif semptomlar yaşar, bazıları orta ila şiddetli semptomlara sahip olabilir. Ağrınızın şiddeti, durumun derecesini veya aşamasını göstermez. Hastalığın hafif bir formuna sahip olabilirsiniz, ancak acı veren bir ağrı yaşayabilirsiniz. Şiddetli bir forma sahip olmak ve çok az rahatsızlık duymak da mümkündür. Herhangi bir semptom yaşamayabileceğinizi unutmamak önemlidir. Pelvik ağrı, endometriozisin en sık görülen semptomudur. Aşağıdaki belirtilere de sahip olabilirsiniz:

Ağrılı dönemler

Menstrüasyon etrafında 1 veya 2 hafta kramplar

Ağır adet kanaması veya dönemler arasında kanama

Kısırlık

Cinsel ilişki sırasında ağrı

Bağırsak hareketlerinde rahatsızlık

Adet döngünüz sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilecek bel ağrısı

Endometriozis tedavi edilmezse ne olur?

Kısırlık endometriozisin neden olduğu en ciddi komplikasyonudur. Endometriozis tedavisinde kullanılan ilaçlar olmasına rağmen, bunlar doğurganlığı iyileştirmez. Cerrahi yöntemlerle tedavi edildikten sonra gebe kalınması mümkündür. Bu sizin durumunuzda işe yaramazsa, bebek sahibi olma şansınızı artırmaya yardımcı olması için doğurganlık tedavilerini veya tüp bebek tedavisini düşünebilirsiniz.

Doğurganlık, yaşadığınız bir komplikasyon olmasa bile, kronik ağrıyı yönetmek yine de zorluklar doğurabilir. Endometriozisli kişilerde nadir olmayan depresyon, anksiyete ve diğer zihinsel sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Endometriozis kimlerde görülür?

Endometriozis genellikle adet döngüsünün başlamasından yıllar sonra gelişir. Her yaştan kadın endometriozis riski altındadır. En çok 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kadınları etkiler, ancak semptomlar ergenlik döneminde başlayabilir. Endometriozisi olan bir aile üyeniz varsa doktorunuzla görüşmeniz önem taşır, hastalığı geliştirme riskiniz daha yüksek olabilir.

Gebelik, endometriozis semptomlarını geçici olarak azaltabilir. Çocuğu olmayan kadınların bu hastalığı geliştirme riski daha yüksektir. Bununla birlikte, çocuk sahibi olan kadınlarda endometriozis hala ortaya çıkabilir. Bu, hormonların durumun gelişimini ve ilerlemesini etkilediği anlayışını destekler.

Adet döneminizle ilgili sorunlar şunları içerebilir:

Daha kısa döngüler

Daha ağır ve daha uzun süreler

Genç yaşta başlayan adet görme

Bu faktörler sizi daha yüksek risk altına sokabilir.

Endometriozis tehlikeli mi?

Endometriozis, tedavi edilmediği takdirde bağırsak tıkanıklığı, ektopik (dış) gebelik, kronik ağrı, kısırlık, yumurtalık kistleri, sinir sıkışmaları, idrarla ilgili sorunlara neden olabilir. Endometriozisi tedavi etmek ideal olarak potansiyel komplikasyon risklerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Endometriozis kendiliğinden geçer mi?

Endometriozis kendi kendine düzelmez. Ağrı ve diğer semptomları yaşarsanız, tedavi görmediğiniz sürece bu semptomlar devam edecektir. Bazı durumlarda semptomlarınız kötüleşebilir.

Derin endometriozis nedir? Nasıl tedavi edilmelidir?

Üreme çağındaki kadınlarda sık görülen endometriozis hastalığının özel bir tipi olan “derin infiltratif endometriozis”, bazen şiddetli ağrıyla kendini gösteriyor bazense hiç belirti vermeden sessizce ilerleyebiliyor. Geç kalındığında kişileri iş ve sosyal yaşamda oldukça zorlayan bu hastalık, beslenme tarzına dahi etki ederek kişiyi katı gıda tüketemeyecek duruma da getirebilir. Hiç belirti yaşamayan hastalar ise genellikle gebe kalamama şikayetiyle doktora başvurur.

Tıbbi tedavi genellikle endometriozis tedavisinde yardımcı olmaz, bu nedenle ameliyat önerilir. Endometriozis mesaneye yayılmışsa, etkilenen bölgenin cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Bu durumlarda, mesanenin idrarla şişmeden iyileşmesini sağlamak için bir kateter yerleştirilebilir ve yaklaşık bir hafta mesanede bırakılabilir. Bağırsağa yayılmışsa, bağırsağın tıraşlama yöntemiyle veya o bölümünün tamamen çıkarılması yöntemiyle endometriozis odakları ortadan kaldırılabilir. Nadiren de olsa bağırsak karın duvarına ağızlaştırılabilir. Sinir sıkışmalarına neden olursa, sinirleri rahatlatıcı cerrahi tedaviler yapılabilir. Kısacası, derin infiltratif endometriozis odaklarının yayıldığı bütün doku ve organlardan temizlenmesi cerrahinin en önemli amacı olmalıdır.