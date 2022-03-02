Cilt problemleri hiç iz kalmadan tedavi edilebilir mi?

Skar şeklindeki sivilce izleri kişilerin özgüvenini etkileyen durumlar arasındadır. Her yara izi türünün kendine özgü bir tedavisi vardır. Uygulama yöntemi yara izinin şiddeti ve tipine göre kişiye özel belirlenmelidir. Skar tedavisine alanında uzman bir kişi tarafından tedavi sürecine başlanmalıdır. Tedavi sırasında güneş kremi mutlaka kullanılmalıdır. Tedavi ile elde edilen sonuçlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir ancak kalıcı sonuçlar için genellikle iki yıllık bir bekleme süresi önerilir.

Skar tedavisinde birçok yöntem mevcuttur

Günümüzde iz sorunu için birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Sıklıkla tercih edilen yara izi tedavisi yöntemleri ise; fraksiyonel karbondioksit lazer tedavisi, fraksiyonel altın iğne uygulaması, ICON lazer tedavisi, Q-Switch lazer tedavisi, kimyasal peeling, plazma enerji sistemidir.

Mezoterapi: Mezoterapi yönteminde tanımlanan ilaçlar deriye enjekte edilmesiyle yapılır. Yara izlerinin tedavisinde oldukça etkilidir. Tercih edilen ilaç genellikle hyalüronik asit, vitaminler ve mineraller içerir. Bu şekilde cilt yenilenmesi uyarılır. Mezoterapi sayesinde iz kalması önlenebilir ve mevcut yara izleri hızla tedavi edilebilir.

PRP işlemi: Tedavide hastanın kendi kanı kullanılır. Vücuttan alınan kan ayrıştırılır ve tedaviye uygun olan kısım tekrar vücuda enjekte edilir. İlk uygulamadan sonra 4-5 gün içinde uygulama yapılan yerlerde renk eşitsizlikleri açılmaya başlar.

Q-Switch Lazer: Akne sorunu ile beraberinde oluşan lekelenme için sıklıkla tercih edilmektedir. Diğer yöntemlere kıyasla 1 ila 2 seansta gözle görülür sonuçlar elde edilir.

İğneli radyofrekans: İki aşamada etki gösteren bir yöntemdir. İlk aşamada mikro iğneler ile cilt üzerinde küçük delikler açılarak yara iyileşme sürecine başlanmasıdır. Bu aşama sayesinde cildin yenilenmesi sağlanır. Bununla beraber cilt altına mikro iğneler yoluyla radyofrekans enerjisi de iletilir. Cilt altının ısınmasıyla beraber kollajen liflerinin üretimi tetiklenerek skar tedavisi sağlanır.

Fraksiyonel CO2 lazer: Kullanım sırasında CO2 lazer yarayı kollajen ile uyarır. Bu sayede cilt kendini onarmaya başlar. Tedavi seansı bittikten sonra 1 saate kadar kızarıklık veya şişlik oluşabilir. Bu belirtiler gün içinde kendiliğinden geçer. Ameliyattan sonra 3 ila 6 gün boyunca ciltte soyulma görülebilir. Soyulduktan sonra cilt yumuşak ve pürüzsüz hale gelir. İlk görüşmeden sonra kişinin ihtiyacına göre sürecin tekrarlanması gerekebilir.

Fraksiyonel altın iğne: Skar tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Uygulama sırasında iğne ucundan radyofrekans enerjisi ile tedavi sağlanır. Özel başlığı sayesinde cilde istenilen derinlikte uygulanabilir. CO2 lazer tedavisinin aksine ciltte soyulma olmaz. Kişi operasyondan bir gün sonra günlük hayatına dönebilir. Seans sonrası leke bırakmadığı için yaz aylarında rahatlıkla kullanılabilir.

ICON lazer yöntemi: Lazer kullanımı ile ciltte kollajen oluşturulması amaçlanır. Bu şekilde cilt kendini iyileştirmesi için uyarılır. Bu yöntemde iğne benzeri aletler kullanılmadığı için soyulma gibi yan etkiler görülmez. Uygulama kişilerin şikayet ve ihtiyaçlarına göre belirli aralıklarla tekrar edilebilir.