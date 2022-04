Salat'ı Tefriciye Duası özellikle zor zamanlarda sıkıntılı durumlardan kurtulmak için okunan bir duadır. Salat'ı Tefriciye duası halk arasında 4444 duası olarak da bilinmektedir.

SALAT'I TEFRİCİYE DUASI TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Salat'ı Tefriciye Duasının okunuşu şu şekildedir:

Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tamman ala Seyyidina Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadu ve tenfericu bihil kürebu ve tukda bıhıl hava icu ve tunalu bijir regaibu ve hüsnül havatimi ve yustaskal gamamu bi vecihil Kerim ve ala alihi ve sahbihi fi kulli lemhatin ve nefesin bi adedi külli malumin lek.

SALAT'I TEFRİCİYE DUASININ TEFSİRİ

Salat'ı Tefriciye Duasının tefsiri şu şekildedir:

Salat'ı Tefriciye duası bir salattır ve genellikle ihlas suresi ile beraber okunmaktadır. Dileklerin gerçekleşmesi için okunan Salat'ı Tefriciye mevcut olan hastalıkların iyileşmesine ve zorlukların da üstesinden gelinmeye yarar. Peygamber Efendimiz (S.A.) için ve ona selam için okunan Salat'ı Tefriciye oldukça faydalı bir duadır ve sık sık okunmasında büyük yararlar bulunmaktadır.

SALAT'I TEFRİCİYE DUASI OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Salat'ı tefriciye duasını 4444 kez okuyan kişilerin hayırlı ve önemli olan tüm işleri olumlu bir şekilde sonuçlanmaktadır. Ayrıca kişilerin üzerindeki belalar ve musibetler de bu sayede ortadan kalkmaktadır.

Her gün 41 kez okunması halinde huzursuzluk ve mutsuzluk gibi duyguların geçmesi ve aynı zamanda rızkın da bollaşması mümkündür.

Her gün 21 kez Salat'ı Tefriciye okuyan kişilerin rızkının yağmur gibi akması mümkündür.

Tüm vakit namazlarından sonra 11 kez Salat'ı Tefriciye okunması halinde okuyan kişinin rızkının kesilmeyeceği ve maddi manevi her açından yüksek bir mertebede olacağı düşünülür.

Günde 100 kez okuyan kişilerin de her maksadına ve işine kavuşacağı ve kişilerin aklına bile gelmeyecek tüm olumlu gelişmelerin yaşanacağı düşünülmektedir.

Hasta olan birinin Salat'ı Tefriciye okunması halinde şifa bulacak olması rivayet edilmiştir. Israrla bu duayı okuyan kişilerin de düşmanlarından ve kötü kişilerden korunacakları rivayet edilmektedir.

Günde 4444 kez Salat'ı Tefriciye okumaları halinde herkesin sıkıntıdan ve tüm dertlerinde arınacakları rivayet edilen konular arasındadır.

SALAT'I TEFRİCİYE DUASININ TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım! Efendimiz olan Hz. Muhammed'e (S.A.V) mükemmel bir şekilde rahmet ve salat eyle, kusursuz bir şekilde selam ve selamet vermeni hep birlikte temenni ediyoruz. O Peygamberdir ki onun hürmeti ile çok düğüm çözülür, sorunlar ve belalar da tümüyle onun hürmetini açılması ile dağılır, dilek ve tüm istekler de onun hürmeti ile yerine gelir. Tüm amaçlara onun hürmeti ile erişilir ve tüm güzel neticeler de O'nun hürmeti ile elde edilir. O'nun şerefli olan yüzü sayesinde bulutlarda olan yağmur istenir. Allah'ım onun ehli beytine, onun ashabına ve aynı zamanda her göz kırpacak kadar olan zamanda, her nefes vaktinde sana malum olan varlıkların sayısı kadar salat et.

SALAT'I TEFRİCİYE DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Salat'ı Tefriciye duasının ne zaman okunması gerektiği birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle herhangi bir zamanda Salat'ı Tefriciye duasının okunması gerekmez. Günün herhangi bir saatinde ya da herhangi bir günde Salat'ı Tefriciye duasının okunması mümkündür. Halk arasında Kadir gecesinde okunması halinde daha faydalı olacağı bilinmekte ve böyle bir söylenti bulunmaktadır.