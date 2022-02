Dilek duası nasıl okunur? Dilek duasının Türkçe, Arapça okunuşu ve tefsiri... Ramazan Ayı'nda Dilek duasının yararları ve faziletleri...

Allah’tan istenecek olan herhangi bir istek, hacet, dilek için dilek duası okunur. Dilek duası denildiğinde tek başına bir dua akıllara gelmemelidir. Dilek duası birçok farklı şekilde bulunmaktadır. Hem çok kısa, hem uzun, hem de normal uzunlukta birçok hacet duası bulunuyor. Her ne istiyorsak isteyelim Allah’tan genel olarak “dua” kelimesinin karşılığı olduğu için herhangi bir duayı ezbere bilmiyor olsak bile kişinin içinden geçen cümleleri kurduğu dualarda edilebilir. Fakat hem hadislerde belirtilen hem de alimlerin uygun gördüğü dilek duaları da bulunmaktadır. Bu dualar oldukça önemli olan dualardır.

Dilek Duası Nasıl Okunur?

Dua her şeyin sahibi olan Yüce Allah ile aciz kul arasındaki iletişim yoludur. Dua ederek Rabbimizden hem maddi hem de manevi isteklerde dileklerde bulunabiliriz. İstekte bulunurken Allah’a istediğimiz şeye uygun olarak dua etmek, samimi bir şekilde Rabbimizden istemek önemlidir.

Bir insan Allah’ın karşısında ne kadar aciz olduğunu unutmadan ve hatta bunun bilincinde olarak dua etmesi gerekir. Dilek duası etmeden önce Euzu Besmele ile başlayıp ardından Peygamberimiz Muhammed (sav)’e salavat getirilir. Abdestli olarak, kıbleye dönülür ve samimi bir şekilde dua edilir. Dileğin ardından Allah’ın en hayırlısını bileceğinin farkında olarak, Allah’tan hayırlı olan sonucu alacağını umarak, acziyetinde farkında olan şekilde dua edilir.

Dilek Duasının Türkçe Arapça Okunuşu

Allah’ım razı olmadığın ve benim yaptığım tüm şeyleri affet. Beni razı olmadığın işleri yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah olmayan Kayyum, Hay ve Azim olan Allah’ım sana istiğfar eder ve günahlarımdan pişman olmuş bir halde sana sığınırım.Ya Rabbim, sana yalvarıyorum, senden istiyorum. Hakkımda hayırlısını ver yeni başlayacak olduğum bu işi hayırla sonuçlandır.

Peygamberimiz Muhammed (sav) kör olan bir kişinin kendisinden istemesiyle birlikte o kişiye şu şekilde dua etmesini söylemiştir: “Ya Rabbim. Sana yalvarıyorum. Peygamberin Muhammed (sav)’i araya koyarak, senden istiyorum Allah’ım. En sevdiğim Peygamberim olan Muhammed (sav) seni vesile ederek Allah’tan yardım istiyorum. Onun hürmetine bu duamı kabul et.”

Dilek Duası Tefsiri

Dilek duası birden fazladır. Allah’ın her bir kulu Allah’a tam bir teslimiyet ile samimiyet ile döner ve usulünce dua eder ise her dua dilek duası olur. Allah’tan bir şey isterken isteme şekli en önemli olandır. Abdestli bir şekilde kıbleye dönülerek dua edilmelidir. Hadiste belirtilen ve Resulallah (sav) tarafından kör olan bir kimseye öğretildiği söylenen duada Resulallah aracı kılınmıştır. Fakat yine Allah’tan istenmiştir. Allah dışında hiçbir kimse ya da hiçbir varlığa dua edilmez. Bu dua içinde Resulallah (sav), Allah’ın sevdiği bir kul olduğu için onu aracı ederek istenmiştir.

Ramazan Ayında Dilek Duası Yararları ve Faziletleri

Ramazan ayı Allah katında en önemli olan aydır. Bu nedenle Müslüman kişiler içinde en önemli olan aydır. Allah Ramazan ayında yapılan her türlü ibadeti, edilen her bir duayı, yapılan her hayırlı işi daha da faziletlendirmiştir. Ramazan ayında yapılan bir dua, farklı zamanlarda yapılan dualara göre daha makbul olur. Herhangi dileği olan kimse Ramazan ayında usulüne uygun şekilde dilek duası ederek Allah’tan daha fazla fayda umabilir. Bunun dışında diğer yararlar ve faziletler şu şekildedir:

Allah’tan İslam’a aykırı olmayan her ne istenirse Allah’ın izni ile dualar kabul olur.

Bir hastanın hastalığı için okunursa Allah’ın izni ve Şafi isminin tecellisi ile o kişi sıhhat bulur. Bir sınava girecekken ya da herhangi bir işe adım atılacakken başarıyla sonuç almak için edilen dualar Allah’ın izni ile kabul olur ve kişi başarıya ulaşır.