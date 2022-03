Jada Smith kimdir? Will Smith’in eşi Jada Smith’in hastalığı ne, kanser mi?

Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. Smith, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" dedi. Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı. Söz konusu gelişmenin ardından Jada Smith kimdir, kaç yaşında, Will Smith eşi Jada Smith’in hastalığı ne? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.

WİLL SMİTH EŞİNİN HASTALIĞI NE?

Jada Pinkett Smith geçen yılın aralık ayında saçını neden kısa kestirdiğini sosyal medya hesabından anlatmıştı. Genellikle eşiyle özel hayatları hakkında açıklamalar yapan Smith, o paylaşımında sağlık sorununu masaya yatırdı. "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum" diyen Pinkett Smith, Alopesi adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını Instagram hesabından paylaştığı bir videoda anlattı.

"Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum" diyen Jada Pinkett Smith "Hepsi bir gün aniden oldu" diye her şeyin başlangıcını anlattı. Videoda takipçilerine "Alopesi ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz" diyen Jada Pinkett Smith, kafasındaki bir izi göstererek sözlerini şöyle sürdürdü: " İşte böyle ortaya çıktı. Ve benim için bunu saklamak biraz daha zor bir hale gelecek. O yüzden soru sormamanız için bu videoyu paylaşmaya karar verdim."

Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan Jada Pinkett Smith, kimsenin "beyin ameliyatı geçirdiğini düşünmemesini" istediğini söyledi. Sonunda da "alopesi ve ben arkadaş olacağız" diye konuştu.

Jada Pinkett Smith, saç kaybıyla ilgili ilk açıklamalarını 2018 yılında Red Table Talk adlı programında yapmıştı. Bu sorunun nasıl başladığını da şöyle anlatmıştı: "Başlangıcı korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi." Pinkett Smith, o süreçte daha kısa saç modellerini denediğini bazen de saçını örttüğünü anlattı.

ALOPESİ AREATA NEDİR?

Tıpta alopesi areata halk arasında da saçkıran ya da kılkıran hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır. Hastalığın sık yinelemesi ve nasıl seyredeceğinin bilinmemesi nedeniyle hastaların yaşam kalitelerini etkilemesi olasıdır. Hastalığın nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral bağışıklık, endokrin, bulaşıcı ve sinirsel etkenlerin rolü olduğu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir. Özellikle stres altında, otoimmun hastalıklarda veya androjen, testosteron benzeri hormonların baskılaması sonucunda agresifleşen bağışıklık sistemi kendi hücrelerini yabancı olarak görüp bu hücrelerle savaşmaya başlar. Bu durumda kıl kökleri etrafında bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandırılan kimyasallar salgılarlar ve bu da saçlarda dökülmeye neden olur.

JADA PİNKETT SMİTH KİMDİR?

Jada Koren Smith 18 Eylül 1971 yılında Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi. Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır. Oyunculuk yapan Jaden Smith ve şarkıcı Willow Smith'in anneleridir. 2007'de ise müzik kariyerine başladı.

WİLL SMİTH KİMDİR?

Willard Christopher "Will" Smith, Jr. (d. 25 Eylül 1968; Philadelphia), Amerikalı sinema oyuncusu, yapımcı ve rap müzisyeni. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu vardır. Will'in son sekiz filmi gişelerden 100 milyon dolar ve üstü gelir getirmiştir.

Kızılderili ve Afrika kökenlidir. Babası buzdolabı tamircisiydi. Annesi ve babası Will henüz 13 yaşında iken ayrıldılar. Will çok zeki bir çocuk olduğundan birçok üniversiteden burs teklifleri aldı. Ancak lisedeyken Will üniversiteye gitmek istemedi. İlk olarak rapçiliğe merak saldı ancak varlık gelirini eksik gösterince devlete 2.8 milyon dolar borçlu kaldı. 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2007 yılında ise Hollywood'un şöhretler caddesine el izini bıraktı. Will eleştirmenlerden oyunculuğu için sürekli yüksek notlar almaya devam ediyor. ABD başkanı Barack Obama ise eğer kendi hakkında bir filmin yapılması halinde Will'in onu canlandırmasını istediğini belirtmiştir.

Kendisi çocuklarına çok düşkündür ve bu özelliğini babasından aldığını söyler, her fırsatta babasının nasıl dört çocuk yetiştirip her birine özen gösterdiğini anlatır. Her yıl zenginler listesinde yer alan Will, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde evlere sahiptir. Kendisi birçok din hakkında bilgilidir ve değişik dinler hakkında okur ve öğrenmeye çalışır.

Sheree Zampino ile 1992-1995 yılları arasında evli kalmış olup bu evliliğinden Willard Christopher Smith III yani bilinen adıyla Trey Smith 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Jada Smith ile 1997 yılından beri evli olup bu evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapan Jaden Smith'in ve şarkıcı olan Willow Smith'in babasıdır.