King Richard'daki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith, sunucu Chris Rock'a yumruk attı. Tokat attıktan sonra yerine dönen Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Söz konusu gelişmelerin ardından “Chris Rock ne dedi, Will Smith neden tokat attı? Chris Rock kimdir, kaç yaşında ve hangi filmlerde rol aldı?” sorularına yanıt aranmaya başlandı.

CHRİS ROCK NE DEDİ, WİLL SMİTH NEDEN TOKAT ATTI?

Rock, 1997 yılında Demi Moore’un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak ,”Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II’nin gelmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Bir süredir saçlarını kazıtan Smith’in eşi de bu espri ile öfkelendi.

Chris Rock, Jada Pinkett Smith’in saç kesimini GI Jane isimli filmde rol alan Demi Moore’a benzettikten sonra başına gelenler karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Rock, “Vay canına, Will Smith beni fena benzetti. Dostum bu sadece bir G.I. Jane esprisiydi” dedi.

Kameralar önünde olayın başta bir espri ve senaryo olduğu tahmin edilirken daha sonra yerine oturan Smith, “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırdı. Rock da yanıt olarak, “Tabii ki de almayacağım. Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” dedi.

CHRİS ROCK KİMDİR?

7 çocuklu bir ailenin ilki olarak 7 Şubat 1965'te doğdu. Andrews'te doğan Chris, daha sonra ailesiyle birlikte Brooklyn'e gitti. Annesi bir sosyal işçi ve öğretmen, babasıysa sürücü ve gazete dağıtıcısıydı. Julius (babası) 1989'da öldü. Diğer kardeşleriyse Andre, Tony, Brian, Kenny, Andi ve Jordan'dır.

Chris Rock Eddie Murphy tarafından keşfedildi. Kendisi Murphy'nin büyük bir hayranıydı ve onu kendine rol modeli olarak seçmişti. Chris ilk kez 1985'te New York'ta Catch a Rising Star'da stand up'a başladı. İlk kez Eddie Murphy'yle Beverly Hills Cop Part 2 filminde rol aldı. Chris Rock ilk başarısını 1990'da yaptı, bu zaman o Saturday Night Live'ye girdi. Burada Adam Sandler, Chris Farley, David Spade gibi isimlerle arkadaş oldu. Daha sonra müzik içerikli CB4 filminde ilk başrolünü oynadı ve filmin yapımcılığını da üstlendi. 1994'te ilk HBO özel Stand Up'nı yaptı, yarım saat süren Big Ass Jokes pek fazla bilinmese de Chris Rock'ın ününü artırmada yardımcı oldu. 1995 yılında The Immortals ve Panther filmlerinde rol aldı. Immortals'da biraz komik olan bir rolde çıkan Chris, Panther filmindeyse yine komik olsa da film biraz dramatik içerikliydi.

1997 yılında Chris The Chris Rock Show diye bir program sundu, fazla sürmese de programa Bernie Mac ve Martin Lawrence gibi isimler konuk oldu. 96'da çıkardığı ve yazdığı Rock This! (Rock Bu) kitabıyla kendi komedi tarzını bir kez daha göstermiş oldu.

Eski Stand up'ları Comedy's Dirtiest Dozen'den izlemek mümkündür. İlk HBO özel stand up'ı big ass jokes oldu. 1996'da Bring The Pain isimli bir HBO stand up daha yaptı, insanları çok güldüren fakat küfürler de içeren Bring The Pain'e sonda Adam Sandler, Eddie Murphy, Chris Farley'e özel teşekkür gönderdi. 1999'da Bigger and Blacker ve 2004'te Never Scared stand up'larını yaptı: Rap, uyuşturucu, Tupac, evlilik, hastalıklar vesaire konulara değinen Chrisin Bigger and Blacker stand up'ından Silah kontrol esprisi Oscarlı belgesel Bowling for Columbine'de de yer aldı. Ayrıca Jim Carrey ve Renee Zellwegerin başrolünde oynadığı Ben, kendim ve sevgilim filminde kısa olarak Bring the Pain isimli stand up konserinden sandviç sahnesi göründü. Comedy Central tarafından yapılan tüm zamanların 100 en iyi stand up'ında Chris 5. yerde oldu.

Chris kendisine Steve Martin, Eddie Murphy ve Richard Pryor gibi isimleri örnek alıp ve onları kahraman gibi görmektedir. 1996 yılının 23 Kasımında Malaak Comptonla evlendi. Compton, StyleWorks'de çalışmaktaydı. Ve Chris Rock'la iki çocukları oldu, ikisi de kız: Lola Simone (doğumu 28 Haziran 2002) ve Zahra Savannah (doğumu 22 Mayıs 2004).