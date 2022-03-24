24 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta 24 Mart gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 24 Mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 24 Mart 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 24 MART PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Sunucu Nursel Ergin Puanları;

Yeşim Geline: 1 Puan

Miyase Geline: 2 Puan

Hasret Geline: 5 Puan

Fulya Geline: 1 Puan

Kaynana Sevilay’ın Puanları;

Yeşim: 4 Puan

Miyase(Gelini): 5 Puan

Hasret: 1 Puan

Fulya: 1 Puan

Kaynana Beyhan’ın Puanları;

Yeşim(Gelini): 4 Puan

Miyase: 1 Puan

Hasret: 5 Puan

Fulya: 3 Puan

Kaynana Nurten’in Puanları;

Yeşim: 4 Puan

Miyase: 1 Puan

Hasret(Gelini): 4 Puan

Fulya: 5 Puan

Kaynana Senem’in Puanları;

Yeşim: 3 Puan

Miyase: 1 Puan

Hasret: 5 Puan

Fulya(Gelini): 4 Puan

24 MART GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 24 Mart puan durumuna göre çeyrek altını kazanan isim Hasret oldu.