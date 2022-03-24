24 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta 24 Mart gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta 24 Mart puan durumu ve günün birincisi merak ediliyor. Hafta içi her gün yemekleriyle mücadele eden gelinlerden biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 24 Mart puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 24 Mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 24 Mart 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…
GELİNİM MUTFAKTA 24 MART PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
Sunucu Nursel Ergin Puanları;
Yeşim Geline: 1 Puan
Miyase Geline: 2 Puan
Hasret Geline: 5 Puan
Fulya Geline: 1 Puan
Kaynana Sevilay’ın Puanları;
Yeşim: 4 Puan
Miyase(Gelini): 5 Puan
Hasret: 1 Puan
Fulya: 1 Puan
Kaynana Beyhan’ın Puanları;
Yeşim(Gelini): 4 Puan
Miyase: 1 Puan
Hasret: 5 Puan
Fulya: 3 Puan
Kaynana Nurten’in Puanları;
Yeşim: 4 Puan
Miyase: 1 Puan
Hasret(Gelini): 4 Puan
Fulya: 5 Puan
Kaynana Senem’in Puanları;
Yeşim: 3 Puan
Miyase: 1 Puan
Hasret: 5 Puan
Fulya(Gelini): 4 Puan
24 MART GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da 24 Mart puan durumuna göre çeyrek altını kazanan isim Hasret oldu.