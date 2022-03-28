Tarkan tatil sezonunu aÃ§tÄ±! Plaj pozlarÄ±...

Â KoronavirÃ¼s nedeniyle iki yÄ±la yakÄ±n sÃ¼re ailesiyle birlikte Almanya'da kalan Tarkan, geÃ§tiÄŸimiz aylarda TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸ, hem reklam hem de yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ok ses getiren GeÃ§Ã§ek ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± hayranlarÄ±yla buluÅŸturan Tarkan, yorgunluÄŸunu tatile Ã§Ä±karak attÄ±.

TATÄ°L KARELERÄ°NÄ° PAYLAÅžTI



Ailesini de yanÄ±na alan ÅŸarkÄ±cÄ±, gittiÄŸi tatilden kareleri de sevenlerinin beÄŸenisine sundu.

Pembe renkteki tiÅŸÃ¶rtÃ¼ ve Ã§iÃ§ekli ÅŸortuyla yaza â€˜merhabaâ€™ diyen Tarkanâ€™Ä±n fotoÄŸraflarÄ± binlerce beÄŸeni aldÄ±. BazÄ± hayranlarÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Karayiplerâ€™de olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

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