GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
MagazinTarkan tatil sezonunu açtÄ±! Plaj pozlarÄ±...
HaberlerMagazin Haberleri Tarkan tatil sezonunu açtÄ±! Plaj pozlarÄ±...
ABONE OL

Tarkan tatil sezonunu açtÄ±! Plaj pozlarÄ±...

GeÃ§tiÄŸimiz ay Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± GeÃ§Ã§ek ÅŸarkÄ±sÄ±yla tÃ¼m dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Tarkan, yorgunluÄŸunu atmak iÃ§in tatile Ã§Ä±ktÄ±. Tarkan tatil fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ise Instagram'dan paylaÅŸtÄ±.

28.03.2022 - 11:29 |
Tarkan tatil sezonunu açtÄ±! Plaj pozlarÄ±...

Â KoronavirÃ¼s nedeniyle iki yÄ±la yakÄ±n sÃ¼re ailesiyle birlikte Almanya'da kalan Tarkan, geÃ§tiÄŸimiz aylarda TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸ, hem reklam hem de yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ok ses getiren GeÃ§Ã§ek ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± hayranlarÄ±yla buluÅŸturan Tarkan, yorgunluÄŸunu tatile Ã§Ä±karak attÄ±.

TATÄ°L KARELERÄ°NÄ° PAYLAÅžTI


Ailesini de yanÄ±na alan ÅŸarkÄ±cÄ±, gittiÄŸi tatilden kareleri de sevenlerinin beÄŸenisine sundu.

Tarkan tatil sezonunu aÃ§tÄ± Plaj pozlarÄ±...

Pembe renkteki tiÅŸÃ¶rtÃ¼ ve Ã§iÃ§ekli ÅŸortuyla yaza â€˜merhabaâ€™ diyen Tarkanâ€™Ä±n fotoÄŸraflarÄ± binlerce beÄŸeni aldÄ±. BazÄ± hayranlarÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Karayiplerâ€™de olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Â

Tarkan tatil sezonunu aÃ§tÄ± Plaj pozlarÄ±...

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

YargÄ± günün en çok izlenen yapÄ±mÄ± oldu!

YargÄ± gÃ¼nÃ¼n en Ã§ok izlenen yapÄ±mÄ± oldu!

Asya, savaÅŸÄ±nda bir adÄ±m daha atÄ±yor!

Asya, savaÅŸÄ±nda bir adÄ±m daha atÄ±yor!

Aleyna Tilki yine çok cesur!

Aleyna Tilki yine Ã§ok cesur!

Tarkan tatil sezonunu açtÄ±! Plaj pozlarÄ±...

Tarkan tatil sezonunu aÃ§tÄ±! Plaj pozlarÄ±...

SÄ±radaki Haber