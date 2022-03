8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ücretsiz gösterilecek filmler!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ücretsiz film gösterimleri yapılacak. Kadınların penceresinden dünyayı görmemize olanak sağlayan çok özel 4 film 8 Mart’a özel vizyonda olacak. Mad Max:Fury Road, Erin Brockhovich, The Color Purple ve The Hours, Kadınlar Günü’nde rezervasyonla ücretsiz gösterimde olacak. ‘Biletinial Hayata Katıl Film Seçkileri’nin ilki kadınlardan ilhamla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşecek. İstanbul Özdilek Cinetime Sineması’nda gün boyunca kadınlara özel ücretsiz gösterilecek filmlerin ilki ise Erin Brockhovic olacak.

Gün boyunca kadınlara özel olarak ücretsiz olarak gösterilecek filmleri izlemek isteyen kadınların tek yapması gereken LCV bilgisi üzerinden ya da @biletinial Instagram hesabı aracılığıyla iletişime geçerek kendileri ve filmi birlikte izlemek istedikleri isimler için rezervasyon yaptırmak olacak.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE ÜCRETSİZ GÖSTERİLECEK FİLMLER!

Erin Brockhovich

Erin Brockhovich çevre kirliliği konusunda duyarlılığa davet ediyor. Saat 12:00’da gösterime girecek Erin Brockovich, Steven Soderbergh tarafından yönetilen ve Susannah Grant tarafından yazılan 2000 yapımı bir film. Film, gerçek hayatta halen çevre kirliliği ve zehirlenmesi gibi durumlarla ilgilenmeye, mağdurların yanında olup seslerini duyurmaya ve mücadele etmeye devam ediyor. Enerji şirketi Pacific gas and Electric Company’ye karşı Hinkley yeraltı suyu kirliliği olayındaki suçluluğuyla savaşan Erin Brockovich'in gerçek hikâyesinin dramatize edildiği filmin başrolünde Julia Roberts var.

Kadının ve kadınlığın hikayesi: The Color Purple

1985 yılı ABD yapımı drama filmi The Color Purple, Alice Walker 'in çok satan romanından beyaz perdeye uyarlandı. Steven Spielberg’in yönettiği filmin başrollerini Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Oprah Winfrey paylaşıyor. Kadının ve kadınlığın hikâyesini anlatan çarpıcı bir yapım olan ve Whoopi Goldberg’e Celie Johnson rolü ile drama dalında En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü kazandıran The Color Purple’ın gösterim saati 14:30.

Mad Max:Fury Road kadın karakterlerin kendi kaderlerine yön vermesiyle öne çıkıyor

Kurgusuyla ve yönetmen George Miller’ın yaratıcı vizyonuyla adından övgüyle söz ettiren Mad Max:Fury Road filmi, son yılların en iyi sinematografisine sahip yapımlar arasında başı çekiyor. Kadın karakterlerin kendi yolculuklarına yön vermesi ve içerisinde barındırdığı feminist okumalarla, aksiyon filmlerindeki başarılı kadın temsili konusunda önemli bir yapım olarak göze çarpıyor. Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hufuh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whhieteley, Zoe Kravitz, Riley Keough, Abbey Lee, Courtney Eaton gibi ismlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, izleyiciyi çölleşen, açlık ve susuzluğun hüküm sürdüğü hastalıkların, salgınların esir aldığı bir dünyaya davet diyor. Mad Max:Fury Road’un gösterim saati 17.30

Saatlere sıkışan kadın yaşamları: The Hours

Michael Cunningham’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Hours, farklı zamanlarda yaşayan 3 kadının hayatının bir gününü anlatıyor. Bu kadınları birleştiren şey ise Virginia Woolf’un ünlü romanı Mrs. Dalloway. Saatlere sıkışan yaşamları konu alan ve başrollerini Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep’in paylaştığı film, 9 dalda Oscar’a aday gösterildi ve Nicole Kidman’a en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandırdı.