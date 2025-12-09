Zonguldak'ta kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma-Zonguldak kara yolunda meydana geldi. İddialara göre Çaycuma'dan Zonguldak istikametine seyir halinde olan Volkan Ergin idaresindeki 78 YB 446 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, önünde giden çakıl kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Volkan Ergin olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan İlhan Ö. ile Hakan T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldi. Sürücü Volkan Ergin'in cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.