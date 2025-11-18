Zonguldak'ta hamsi azaldı, kilo fiyatları yeniden yükselişte

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.11.2025 - 19:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Zonguldaklı balıkçılar, son günlerde tezgâhlardaki hamsi miktarının hızla azaldığını, bunun da fiyatlara doğrudan yansıdığını söyledi.

Zonguldak'ta hamsi sezonu sona yaklaşırken tezgâhlarda hem ürün miktarı hem de fiyat dengesi değişmeye başladı. Balıkçılar, son haftalarda hamsinin hızla azaldığını ve bunun etiketlere doğrudan yansıdığını ifade etti. Balık Hali Esnafı Batuhan Ertürk, "Uzun zamandır 50-70 liradan alan vatandaş bu seviyeye alıştı ama bu dönem bitti. Bir haftadır hamsiyi 150 liradan satıyoruz. Ürün azalıyor, bu da bitecek yani. Yaklaşık 2-3 aydır hamsi satıyoruz, artık sonuna geliyoruz. Hamsiler azaldığı için kasalar da pahalılaştı" dedi.

Fiyatların tekrar önceki seviyelere dönmesini beklemediğini de vurgulayan Ertürk, "Eski bolluk yok. Bu yüzden 50-70 liraları görmesi zor. Düşerse de çok düşmez; yine 100-125 lira bandında kalır" diye konuştu.

