Ziraat Bankası şube kodu nerede yazıyor? Ziraat Bankası şube kodu nasıl öğrenilir?

Ziraat Bankası ile gerçekleştirilen para transferi gibi birçok bankacılık işleminde kritik bir rol oynayan şube kodu, hesabınızın bağlı olduğu fiziksel banka noktasının adeta kimliği niteliğindedir. Özellikle EFT ve Havale gibi işlemlerde doğru şube kodunun girilmesi, paranın doğru hesaba, sorunsuz bir şekilde ulaşması için zorunludur. Peki, her Ziraat Bankası müşterisinin bilmesi gereken bu önemli bilgiye nasıl ulaşılır? Banka işlemlerinizin anahtarı olan Ziraat Bankası şube kodunuz aslında nerede yazıyor ve hangi yöntemlerle kolayca öğrenilebilir?

Ziraat Bankası şube kodu nerede yazıyor?

Hesabınıza ait şube kodunu öğrenmek için başvurabileceğiniz birkaç pratik yöntem bulunuyor. Dijital kanallardan fiziksel kartınıza kadar çeşitli yerlerde bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ziraat mobil uygulaması

Şube kodunuzu öğrenmenin en hızlı ve en kolay yolu Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını kullanmak. Aşağıdaki adımları izleyerek saniyeler içinde şube kodunuza ulaşabilirsiniz:

Ziraat Mobil uygulamasına giriş yapın.

Ekranın alt kısmında yer alan " Menü " seçeneğine dokunun.

" seçeneğine dokunun. Açılan menüden " Hesaplarım " ve ardından " Vadesiz Hesaplarım " bölümüne gidin.

" ve ardından " " bölümüne gidin. Şube kodunu öğrenmek istediğiniz hesabınızın üzerine tıklayın.

Açılan hesap detayları ekranında, hesap adınızın ve IBAN'ınızın yanında Şube Adı ve Şube Kodu bilgisi net bir şekilde görünecek.

Müşteri hizmetleri

Mobil uygulamaya erişiminiz yoksa veya geleneksel bir yöntemi tercih ediyorsanız, Ziraat Bankası müşteri temsilcisini aramak kesin bir çözüm. Bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayıp kimlik doğrulaması yaptıktan sonra, müşteri temsilcisinden doğrudan hesabınızın bağlı olduğu şubenin kodunu öğrenebilirsiniz.

Banka kartı üzeri

Banka kartınızın üzerinde yer alan 16 haneli numara, doğrudan hesap numaranız olmasa da şube kodunuz hakkında bir ipucu verebilir. Bazı bankacılık sistemlerinde, bu 16 haneli kart numarasının ilk dört hanesi banka şube kodunu temsil edebiliyor. Kartınızın üzerindeki ilk dört rakamı kontrol ederek şube kodunuz olup olmadığını teyit edebilirsiniz. Geriye kalan 12 hane ise kartınıza özel numarayı oluşturur.

Emekliler için e-Devlet

Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası'ndan alıyorsanız, şube bilginizi e-Devlet üzerinden de görüntüleyebilirsiniz.