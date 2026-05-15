GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemZile'de sağanak ve dolu yağışı: Ev ve iş yerlerini su bastı
HaberlerGündem Haberleri Zile'de sağanak ve dolu yağışı: Ev ve iş yerlerini su bastı

Zile'de sağanak ve dolu yağışı: Ev ve iş yerlerini su bastı

15.05.2026 - 00:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Zile'de sağanak ve dolu yağışı: Ev ve iş yerlerini su bastı

Tokat’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle kısa sürede caddeler beyaz örtü ile kaplanırken, yağışın yoğun olduğu bölgelerde su baskınları yaşandı.

Haberin Devamı

Zile ilçe merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Etkili olan dolu nedeniyle ilçenin bazı noktaları beyaza büründü. Şiddetli yağışla birlikte oluşan sel suları, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı.

İLGİLİ HABER

Motosikletin yaya geçidinde çarptığı yaya ile sürücü hayatını kaybetti
Motosikletin yaya geçidinde çarptığı yaya ile sürücü hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Cadde ve sokaklarda biriken su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

İLGİLİ HABER

Dolu yağışı Tunceli’de etkili oldu: Ovacık-Hozat karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı
Dolu yağışı Tunceli’de etkili oldu: Ovacık-Hozat karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı

Güncel Haberler

6 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili davada karar verildi
#Gündem

6 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili davada karar verildi

Aydın'da 'terör soruşturması' bahanesiyle evli çifti dolandırdılar; 2 tutuklama
#Gündem

Aydın'da 'terör soruşturması' bahanesiyle evli çifti dolandırdılar; 2 tutuklama

Mesaileri başlayan tarım işçileri, bin 100 TL yevmiye alacak
#Gündem

Mesaileri başlayan tarım işçileri, bin 100 TL yevmiye alacak