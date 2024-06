Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı 7 Haziran Cuma günü başladı. Arapça'da Zilhicce isminin anlamı "Hac Sahibi" veya "Hac Ayı" anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Hac ibadeti bu ayın sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günlerinde yapılır. Peki, Zihicce ayı namazı ne zaman kılınır, zilhicce ayı namazına nasıl niyet edilir? İşte zilhicce ayı namazı kılınışı ve duası

ZİHİCCE AYI NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Zilhicce ayının ilk on gününde kılınması tavsiye edilen bu namaz, zilhicce ayının ilk on gününde akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmaktadır. Bu namazda Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından A’raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır. Bu namaza “ve veadna” namazı da denmektedir. İmam Muhammed Bakır’dan (aleyhi selam) nakledilen bir hadise göre her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir.

ZİLHİCCE AYI NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR, ZİLHİCCE AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Zilhicce namazına; 'Niyet ettin Allah rızası için Zilhicce tesbih namazı kılmaya... BismillAhirrahmanirrahiym'

Bu namaz iki rekâtlı bir namazdır. Her rekâtında Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından A’raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır:

وَ واعَدْنا مُوسی‏ ثَلاثِینَ لَیلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیلَةً وَ قالَ مُوسی‏ لِأَخِیهِ هارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ “(Bana ibadet etmesi için) Musa'ya otuz gece vaat verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma.”

Bu ayetten sonra rükûa gidilmeli ve secde yapılmalıdır. Daha sonra teşehhüd ve selamdan sonra namaz bitirilmelidir.

Rekâtta: 1 Fatiha, 11 İhlâs suresi Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun, 11 İhlas suresi Rekâtta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür, 11 İhlas suresi Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 25 İhlas suresi, okunur.

ZİLHİCCE'NİN İLK 10 GÜNÜ FAZİLETİ

Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 31/148). Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) “Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler: “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?” diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2438]; bkz. Buhârî, ʽÎdeyn, 11 [969]) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, 2/459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Kurban Bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivâyetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]).