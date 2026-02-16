Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri kura ile belirlendi

Haberin Devamı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karaman’daki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda kura çekimi düzenlendi. Programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ile Osman Sağlam, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Karaman’a yeni konutlar kazandırıyoruz"

TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın, "TOKİ İdaresi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dört bir yanında binlerce projeyi hayata geçirdik. Bugüne kadar 1 milyon 757 bin konutu tamamlayarak milletimize yakışır, kalıcı ve güvenli eserler ürettik. Bu kapsamda Karaman’a güncel yatırım bedeli 25 milyar 340 milyon lira olan 6 bin 627 konut, 302 tarım köyü ve sosyal donatı kazandırdık. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 500 bin konut kampanyası kapsamında Karaman’ımıza yeni konutlar kazandırıyoruz" dedi.



"TOKİ muhteşem işler yapıyor"

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ise, "TOKİ muhteşem işler yapıyor. ‘Ahirette iman, dünyada mekan’ düsturuyla çalışan TOKİ, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanımız Murat Kurum’un yönetiminde çok güzel işler başardı ve başarmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından kura çekimi için butonlara basılarak hak sahipleri belirlendi. Noter huzurunda ve şeffaf şekilde gerçekleştirilen çekilişte bin 550 vatandaş konut sahibi olmaya hak kazandı. Başvuru yapan ve kendilerine ev çıktığını öğrenen bazı vatandaşlar, heyecanlarını telefonla eşlerini arayarak paylaştı. Vatandaşlar, TOKİ’nin ev sahibi olamayanlar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Karaman'da Yüzyılın Konut Projesi'ne 19 bin 419 vatandaşın başvurduğu öğrenildi.