Yurtdışından gelirken yanımızda neler getirebiliriz?
Yurtdışından gelirken yanımızda getirebileceğiniz eşyalar, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alıyor. İşte yurtdışından gelirken getirilebilecek eşyalar.
Yurtdışından gelirken yanımızda neler getirebiliriz sorusu, yurtdışı seyahatini tamamlayıp Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin cevabını merak ettiği bir sorudur. Aşağıda bu sorunun cevabı tüm detaylarıyla yer alıyor:
Yurtdışından gelirken yanınızda getirebileceğiniz şeyler
A) Tüketim Maddeleri
Tütün ve Tütün Ürünleri
- Sigara: 600 adet
- Sigarillo (her biri 3 gr'dan ağır olmayan puro): 100 adet
- Puro: 50 adet
- Kıyılmış tütün: 250 gr (200 yaprak sigara kağıdı ile birlikte)
- Pipo tütünü: 250 gr
Alkollü Ürünler
- Alkol derecesi %22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler: 1 lt
- Alkol derecesi %22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler: 2 lt
Kozmetik Ürünler
- Toplam 600 ml'yi aşmayacak şekilde kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon.
- 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi.
Gıda Ürünleri (Her birinden en fazla)
- Çay: 1 kg
- Çözülebilir hazır kahve: 1 kg
- Kahve: 1 kg
- Çikolata: 1 kg
- Şekerden mamul yiyecek: 1 kg
B) Diğer Eşyalar
Giyim ve Yolculuk Eşyası
- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus kişisel eşyalar.
- Yolcunun seyahat ve yaşam tarzına uygun diğer eşyalar.
Elektronik ve Dijital Eşyalar (Her birinden 1 adet)
- Renkli televizyon: 55 ekrana kadar (55 ekran dahil, LCD/Plazma ayrımı yok).
- Video kamera: (10 adet boş kaseti ile).
- Fotoğraf makinesi: (Hafıza kartı veya 5 adet filmi ile).
- GPS yön bulma cihazı.
- Dizüstü bilgisayar veya PC: (Flash bellek, harici hard disk gibi aksamları dahil).
- Radyo veya radyo-teyp.
- Ses/görüntü kayıt ve oynatıcı cihaz: (Toplam 10 adedi geçmeyen plak, kaset, CD, VCD, DVD ile).
- Elektronik oyun aleti: (Kasetli veya oyun kartlı).
- GSM-cep telefonu: (TV, müzik/video oynatma özellikliler dahil. Not: Yabancı misyon mensupları hariç, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet).
Müzik aletleri
- Elde taşınabilir müzik aletlerinden, her birinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet.
Spor ve Oyun Aletleri (Her birinden 1 adet)
- Kamp çadırı
- Dalgıç takımı
- Motorsuz şişirme bot
- Yelken tertibatlı sörf
- Yüzme paleti (bir çift)
- Golf malzemesi (golf aracı hariç)
- Paraşüt, kayak takımı gibi yolcunun tek başına kullanabileceği diğer spor alet ve giysileri (deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç).
Sağlık Cihazları
- Hasta yolcuya ait yatak.
- Motorlu veya motorsuz, engelli kullanımına uygun koltuk.
- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar.
- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar.
- Gaz maskesi, koruyucu elbise.
Mutfak Eşyası
- Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri.
- Birer adet olmak üzere küçük ev aletleri.
Diğerleri
- Hac/Umre malzemeleri: Belirlenen miktarda hurma ve zemzem suyu.
- Çocuk eşyaları: Çocuk arabası ve çocuğa mahsus oyuncaklar.
- Evcil hayvan: Toplam 2 adet evcil hayvan veya 10 adet akvaryum balığı (Gerekli veteriner sağlık raporu, aşı ve kimlik belgeleriyle birlikte).
Diğer Kişisel Eşyalar
- Ütü (1 adet)
- Bisiklet (1 adet)
- El dürbünü (1 adet, gece görüş özellikleri olmayan)
- Kişisel okuma amaçlı kitap veya benzeri basılı yayın.
- Araçla seyahat edenler için: Akü şarj cihazı, otomobil süpürgesi, buzluk gibi araca ve sürücüye mahsus aletler.