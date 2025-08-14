Haberin Devamı

Yurtdışından gelirken yanımızda neler getirebiliriz sorusu, yurtdışı seyahatini tamamlayıp Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin cevabını merak ettiği bir sorudur. Aşağıda bu sorunun cevabı tüm detaylarıyla yer alıyor:

Yurtdışından gelirken yanınızda getirebileceğiniz şeyler

A) Tüketim Maddeleri

Tütün ve Tütün Ürünleri

Sigara: 600 adet

600 adet Sigarillo (her biri 3 gr'dan ağır olmayan puro): 100 adet

100 adet Puro: 50 adet

50 adet Kıyılmış tütün: 250 gr (200 yaprak sigara kağıdı ile birlikte)

250 gr (200 yaprak sigara kağıdı ile birlikte) Pipo tütünü: 250 gr

Alkollü Ürünler

Alkol derecesi %22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler: 1 lt

1 lt Alkol derecesi %22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler: 2 lt

Kozmetik Ürünler

Toplam 600 ml'yi aşmayacak şekilde kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon.

5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi.

Gıda Ürünleri (Her birinden en fazla)

Çay: 1 kg

1 kg Çözülebilir hazır kahve: 1 kg

1 kg Kahve: 1 kg

1 kg Çikolata: 1 kg

1 kg Şekerden mamul yiyecek: 1 kg

B) Diğer Eşyalar

Giyim ve Yolculuk Eşyası

Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus kişisel eşyalar.

Yolcunun seyahat ve yaşam tarzına uygun diğer eşyalar.

Elektronik ve Dijital Eşyalar (Her birinden 1 adet)

Renkli televizyon: 55 ekrana kadar (55 ekran dahil, LCD/Plazma ayrımı yok).

55 ekrana kadar (55 ekran dahil, LCD/Plazma ayrımı yok). Video kamera: (10 adet boş kaseti ile).

(10 adet boş kaseti ile). Fotoğraf makinesi: (Hafıza kartı veya 5 adet filmi ile).

(Hafıza kartı veya 5 adet filmi ile). GPS yön bulma cihazı.

Dizüstü bilgisayar veya PC: (Flash bellek, harici hard disk gibi aksamları dahil).

(Flash bellek, harici hard disk gibi aksamları dahil). Radyo veya radyo-teyp.

Ses/görüntü kayıt ve oynatıcı cihaz: (Toplam 10 adedi geçmeyen plak, kaset, CD, VCD, DVD ile).

(Toplam 10 adedi geçmeyen plak, kaset, CD, VCD, DVD ile). Elektronik oyun aleti: (Kasetli veya oyun kartlı).

(Kasetli veya oyun kartlı). GSM-cep telefonu: (TV, müzik/video oynatma özellikliler dahil. Not: Yabancı misyon mensupları hariç, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet).

Müzik aletleri

Elde taşınabilir müzik aletlerinden, her birinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet.

Spor ve Oyun Aletleri (Her birinden 1 adet)

Kamp çadırı

Dalgıç takımı

Motorsuz şişirme bot

Yelken tertibatlı sörf

Yüzme paleti (bir çift)

Golf malzemesi (golf aracı hariç)

Paraşüt, kayak takımı gibi yolcunun tek başına kullanabileceği diğer spor alet ve giysileri (deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç).

Sağlık Cihazları

Hasta yolcuya ait yatak.

Motorlu veya motorsuz, engelli kullanımına uygun koltuk.

Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar.

Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar.

Gaz maskesi, koruyucu elbise.

Mutfak Eşyası

Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri.

Birer adet olmak üzere küçük ev aletleri.

Diğerleri

Hac/Umre malzemeleri: Belirlenen miktarda hurma ve zemzem suyu.

Belirlenen miktarda hurma ve zemzem suyu. Çocuk eşyaları: Çocuk arabası ve çocuğa mahsus oyuncaklar.

Çocuk arabası ve çocuğa mahsus oyuncaklar. Evcil hayvan: Toplam 2 adet evcil hayvan veya 10 adet akvaryum balığı (Gerekli veteriner sağlık raporu, aşı ve kimlik belgeleriyle birlikte).

Diğer Kişisel Eşyalar