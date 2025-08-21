Yurtdışı alışveriş limiti ne kadar? Yurtdışı alışveriş limitine vergi dahil mi?

Haberin Devamı

Günümüzde internet üzerinden yapılan yurtdışı alışverişler oldukça yaygınlaşmış durumda. Ancak bu alışverişlerde karşılaşılabilecek gümrük vergisi ve uygulanan limitler, birçok tüketici için kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu makalede, Türkiye Gümrük İdaresi'nin posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyalar için belirlediği güncel limitleri ve bu limitlerin vergi dahil mi yoksa vergi hariç mi olduğunu, sık sorulan sorular ışığında özetleyeceğiz.

Yurtdışı alışveriş limitleri ne kadar?

Yurtdışından gelen kargolar için tek bir sabit limit yerine, eşyanın türüne ve değerine göre farklı uygulamalar bulunuyor. Temel olarak üç eşik değer var:

30 Euro altı: Bir gönderinin navlun ve sigorta dahil toplam değeri 30 Euro'yu geçmiyorsa ve ticari amaç taşımıyorsa, herhangi bir gümrük vergisi ödenmez. Bu, tam bir vergi muafiyetidir.

Bir gönderinin navlun ve sigorta dahil toplam değeri 30 Euro'yu geçmiyorsa ve ticari amaç taşımıyorsa, herhangi bir gümrük vergisi ödenmez. Bu, tam bir vergi muafiyetidir. 30 - 1500 Euro arası: Bir gönderinin toplam değeri 30 Euro ile 1500 Euro arasındaysa, eşya vergiden muaf değildir. Bu durumda, eşyanın geldiği ülkeye göre değişen tek ve maktu (lump-sum) bir vergi oranı (yüzde 30 veya yüzde 60) uygulanır. Ayrıca bu kategorideki eşyanın brüt ağırlığının 30 kg'ı geçmemesi ve ticari olmaması gerekir.

Bir gönderinin toplam değeri 30 Euro ile 1500 Euro arasındaysa, eşya vergiden muaf değildir. Bu durumda, eşyanın geldiği ülkeye göre değişen tek ve maktu (lump-sum) bir vergi oranı (yüzde 30 veya yüzde 60) uygulanır. Ayrıca bu kategorideki eşyanın brüt ağırlığının 30 kg'ı geçmemesi ve ticari olmaması gerekir. 1500 Euro üstü: Gönderinin toplam değeri 1500 Euro'yu aşarsa, artık basitleştirilmiş maktu vergi uygulamasından çıkar. Eşya, normal ithalat rejimi kapsamında değerlendirilir ve gümrük vergisi, KDV ve varsa ÖTV gibi tüm ithalat vergilerine tabi tutulur. Bu, ödenecek tutarın eşyanın cinsine göre önemli ölçüde artabileceği anlamına gelir.

Önemli bir istisna olarak kitaplar, dergi gibi basılı yayınlar için vergi muafiyet limiti 1500 Euro. Yani 1500 Euro'ya kadar olan kitap alışverişlerinizde hiçbir vergi ödenmez.

Hayır, limitlere vergi dahil değil. Bu, en kritik noktalardan biri. Belirtilen 30 Euro ve 1500 Euro limitleri, eşyanın CIF değeri yani "Mal Bedeli + Sigorta + Navlun" toplamıdır. Ödenecek vergi, bu limitlerin üzerine eklenen bir kalem değil, bu değerin üzerinden hesaplanan bir tutardır.

Örnek 1: 25 Euro değerinde bir ürün ve 5 Avro kargo ücreti ile toplam 30 Euro'yu geçmeyen bir gönderiniz varsa, 0 Euro vergi ödersiniz.

25 Euro değerinde bir ürün ve 5 Avro kargo ücreti ile toplam 30 Euro'yu geçmeyen bir gönderiniz varsa, 0 Euro vergi ödersiniz. Örnek 2: 100 Euro değerinde bir ürün ve 10 Euro kargo ücreti ile toplam 110 Euro olan bir gönderiniz AB ülkelerinden geliyorsa, 110 Euro'nun yüzde 30'u olan 33 Eur vergi ödersiniz. Toplam maliyetiniz 143 Euro olur.

Diğer önemli kurallar:

Aylık gönderi sınırı: 30 Euro'ua kadar olan vergi muafiyeti, kişi başına bir takvim ayında en fazla 5 gönderi ile sınırlıdır. Altıncı ve sonraki gönderileriniz, değeri 30 Euro'nun altında bile olsa vergilendirilir.

30 Euro'ua kadar olan vergi muafiyeti, kişi başına bir takvim ayında en fazla 5 gönderi ile sınırlıdır. Altıncı ve sonraki gönderileriniz, değeri 30 Euro'nun altında bile olsa vergilendirilir. Yasaklı ve kısıtlı ürünler: Cep telefonu, tütün ürünleri, alkol, kozmetikler ve takviye edici gıdalar gibi ürünlerin posta/kargo yoluyla ithalatı genellikle yasaktır veya çok özel koşullara bağlıdır.

Cep telefonu, tütün ürünleri, alkol, kozmetikler ve takviye edici gıdalar gibi ürünlerin posta/kargo yoluyla ithalatı genellikle yasaktır veya çok özel koşullara bağlıdır. Hediyelik eşya muafiyeti geçersizdir: Havaalanlarında geçerli olan 430 Euro'luk hediyelik eşya muafiyeti, kargo yoluyla gelen eşyalar için geçerli değildir.

Sonuç olarak yurtdışında alışveriş yaparken, sepete eklediğiniz ürünün bedeli ve kargo ücretinin toplamının hangi vergi dilimine (0-30 Euro, 30-1500 Euro ve 1500+ Euro) girdiğini kontrol etmeniz, sürpriz vergi tutarlarıyla karşılaşmamanız açısından büyük önem taşıyor.