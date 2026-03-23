Yozgat'ta ata tohumlarla tarımın hafızasını yaşatıyor

Hasan Çetin’in aktardığı bilgilere göre, ailesi Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç ederken 1978 yılında beraberlerinde getirdikleri ‘Sarı Dolma’ isimli biber tohumunu her yıl ekti ve üretmeye devam etti. Aradan geçen yıllara rağmen bu özel tohumun nesli korunarak günümüze kadar ulaştırıldı.

Kendine özgü yapısıyla dikkat çeken Sarı Dolma biberi, dal üzerinde farklı bir büyüme formu sergiliyor. Biberin sap kısmı aşağıda kalırken meyvenin yukarı doğru gelişmesi, bu çeşidi diğer biber türlerinden ayıran önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Mersin’de seralarda da çalışarak tarım ve bahçecilik konusunda deneyim kazanan Hasan Çetin, elde ettiği bilgi birikimini köyünde uygulamaya devam ediyor. Ata tohumunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl ekim yapan Çetin, yerel üretimin ve geleneksel tarımın önemine dikkat çekiyor.

Çakırhacılı köyünde sürdürülen bu üretim, hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de yerel tarım kültürünün yaşatılması açısından örnek bir çalışma olarak değerlendiriliyor.