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YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı

30.07.2026 - 20:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9 Ağustos tarihinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (YÖKDİL/2) başvuran adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

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ÖSYM konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adayların saat 10’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını belirterek, "9 Ağustos tarihinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 30 Temmuz tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 9 Ağustos tarihinde uygulanacak YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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