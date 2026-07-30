YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adayların saat 10’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını belirterek, "9 Ağustos tarihinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 30 Temmuz tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 9 Ağustos tarihinde uygulanacak YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.