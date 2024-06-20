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Yıllar önce işlenen bir cinayet podcast sayesinde çözüldü: Polis dosyayı yeniden açtı

Gerçek suç podcast'leri son dönemde sık sık gündeme geliyor. Genelde eleştirilerin hedefi olan bu yayınlar bu kez yarım asırlık bir cinayetin aydınlatılmasında çok önemli bir rol oynadı. Podcast'te konu olan cinayetle ilgili olarak Charles Wakefield isimli bir kişi 1976 yılında yargılanıp cezaevine gönderilmişti. Ancak 2010'da tahliye edilen Wakefield'ın gerçekten suçlu olup olmadığıyla ilgili tartışmalar o zamandan bu yana devam ediyordu.

20.06.2024 - 11:23 |
Yıllar önce işlenen bir cinayet podcast sayesinde çözüldü: Polis dosyayı yeniden açtı

 

 

 

 

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