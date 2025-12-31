Yılbaşı yemekleri tarifleri! Yılbaşında ne yemek yapılır, sofralar için kolay yılbaşı menüsü!

Haberin Devamı

Yılbaşı menüsü oluşturarak, başlangıç, ana yemek, tatlı grubunda lezzetli yılbaşı yemekleri yapmak için arama motorları aracılığıyla yılbaşı sofları oluşturulmaya başlandı. Yılbaşına özel hazırlanmış, rengarenk bir masa için haberimize göz altın! Peki, yılbaşı sofrası menüsü nasıl hazırlanır? Yılbaşında ne yemek yapılır, hangi yemekler pişirilir? İşte yılbaşı yemekleri tarifleri ve yılbaşı menüsü…

YILBAŞI YEMEKLERİ VE TARİFLERİ

BAŞLANGIÇ

Taze Sarımsak Çorbası





Taze sarımsak çorbası için 4/ 5 taze sarımsak, 2 yemek kaşığı arpa şehriye, 4 su bardağı su, yarım limon suyu, terbiye için de 1 su bardağı su, 2 su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı un hazırlayın.

Hazırlanışı

İlk önce taze sarımsakları yıkayın, küçük küçük doğrayın. Tencereye 2/3yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip, sarımsakları hafif kavurun. Üzerine arpa şehriyeleri ilave edip biraz daha kavurduktan sonra üzerine 4 su bardağı su ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Sarımsaklı su kaynarken, ayrı bir kapta terbiyesini hazırlayın. Bir karıştırma kabına yoğurt ve unu çırpın, ardından tuz sonrası da 1 su bardağı su koyun ve çırpın.

Terbiyenin kesilmemesi için üzerine kesilmemesi sıvıya kaynamaya başlayan çorbadan 2/ 3 kepçe alıp koyun, sonra hazırladığınız terbiyeyi çorbaya ilave edin.

Çorba kaynamaya başlayınca da yarım limon suyunu ilave edin, bir taşım kaynadıktan sonra kapatın.

Üzerine iki yemek kaşığı tereyağını eritip bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz kırmızıbiber koyup kavurun, çorbayı servise artık hazır.

ANA YEMEK

Şehzade kebabı





1 kg kuşbaşı dana eti, 5 adet patlıcan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet soğan, 4-5 adet yeşil biber, 4-5 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, Tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası ve 2 su bardağı et suyu ile üzeri için 2 adet domates, Soğan dilimleri ve biberi hazır edin.

Hazırlanışı

Kuşbaşı doğranmış dana eti tencereye alıp, üzerine geçecek kadar su ile doldurun ve yumuşamaya bırakın. Tencerenin kapağı kapatılmadan bir süre kaynatılarak üzerinde biriken köpükleri kaşık yardımı ile alın.

Patlıcanlar çizgili soyularak küpler halinde doğrayın ve 20 dakika kadar tuzu suda bekletin. Bu sırada etleri kontrol edin eğer yumuşamışsa ocaktan alın eğer hala sertse kaynar su ekleyerek pişirmeye devam edin.

Suyu süzülen patlıcanlar havlu kağıt ile kurulayın ve bol kızgın yağda kızartın. Ayrı bir tencerede 3 yemek kaşığı sıvı yağ alın, 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı pembeleşene kadar kavurun. Ardından yeşil biberleri doğrayıp, ekleyin Sarımsakları da ekleyip, kavrulmaya devam edin. Karabiber, pul biber, tuz da koyup pişirmeyi sürdürün.

Sonra, haşlanan etleri ilave elin bir iki karıştırın ve ocaktan alın. Borcama patlıcanlar düzgün bir şekilde alın ve hazırlanan etli karışım da alınarak her yeri eşit olacak şekilde karıştırın. Sonra üzerine domates dilimleri ve biberle ekleyerek süsleyin. Sonrasında bir kap içerisinde 1 yemek kaşığı domates salçası ve 2 su bardağı et suyunda ezilen sosu yemeğin üzerinde gezdirin ve 180 derece fırında domates ve biberler pişinceye kadar pişirin.

Tatlı

Fırında Sütlaç





1 litre süt, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı pirinç, 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 paket vanilya, 2 su bardağı su, nişastayı atmak için yarım su bardağı süt.

Pirinçleri yıkadıktan sonra, 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalmasına özen gösterin. Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve sütlacı pişirin. Haşladığınız pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edin ve kaynatın.

Kaynama işlemi başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave edin ve 10-15 dk daha kaynatıp altını kapatın.

Sütlaçları fırın için uygun ısıya dayanıklı kaselere paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin, su sütlaç kaplarının yarısına kadar denk gelebilir.

Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırında bırakın.

YILBAŞI MEZELERİ

Haydari





6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tutam dereotu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1 dilim beyaz peynir

1 diş rendelenmiş sarımsak

Yoğurdu uygun kase içeresine alın, malzemeleri koyup karıştırın. Üzerine dereotu ince kıyın.

Kabaklı havuç tarator





1 adet büyük boy kabak

2 adet büyük havuç

2 şiş rendelenmiş sarımsak

1,5 su bardağı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı mayonez

1 avuç ince kıyılmış ceviz

2 tutam ince kıyılmış dereotu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve az karabiber

Kabaklı havuç trator için kabak ve havuçları rendeleyin, malzemeler yapışmaz bir tava içeresine alın ve üzerine zeytinyağı dökülün, sık sık karıştırarak soteleyin.