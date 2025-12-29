Yılbaşı Sepetleri ve Gıda Setleri: Migros & CarrefourSA

Migros yılbaşı sepeti seçenekleri

Haberin Devamı

Migros, her yıl olduğu gibi 2026 yılı için de farklı bütçelere hitap eden birden fazla yılbaşı sepeti hazırlamış durumda. İçerikler sepetten sepete değişse de genel çerçeve benzer.

Yılbaşı Turuncu Keyif Sepeti 2025

Fiyat: 1.499,95 TL

İçindekiler:

Kahve Dünyası Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi 100 g

Nescafé 3’ü1 Arada Paket 10×17.5 g

Ruffles Originals Patates Cipsi Süper Boy 125 g

Doritos Taco Baharatlı Mısır Cipsi Süper Boy 135 g

Çerezza Popcorn Patlamış Mısır Süper Boy 80 g

Lay’s Klasik Medium Patates Cipsi 50 g

Master Potato Orijinal Cips 160 g

Snickers 2’li 80 g

Twix Xtra Karamelli Çikolata 75 g

Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik 4×33 g

Kahve Dünyası Bonte Sütlü Sade 50 g

Kahve Dünyası Nello Fındık Ezmeli Sütlü Çikolata 33 g

Haribo Altın Ayıcık 80 g

Olips Mini Mints Nane Mentol Aromalı Şekerleme 12.5 g

First 60 Dk Infinity Nane Aromalı Sakız 27 g

Çizmeci Time Wafer Master 120 g

Ülker Napoliten 33 g

Züber Dolu Dolu Meyve Bar Fındık Ezmeli 30 g

Züber Lokma Fındık Kaplı Meyve Topu 96 g

Sprite Zero Limon Aromalı Pet 1 L

Coca-Cola Zero Sugar Pet 1 L

Cappy Vişneli İçecek Karton Kutu 1 L

Fanta Zero Portakal Aromalı Gazoz 1 L

Doğanay Gurme Acılı Şalgam Pet 1 L

Züber %100 Fıstık Ezmeli Noutos 55 g

Kara Sevda Yerli Tuzlu Siyah Ay çekirdeği 135 g

Master Nut Karışık Kuruyemiş 160 g

Master Nut Kabuklu Antep Fıstığı 140 g

Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı Tuzlu 150 g

Burn Enerji İçeceği Kutu 250 ml

Bu sepet oldukça zengin atıştırmalık, çikolata, alkolsüz içecek ve kuruyemiş çeşitlerini içeriyor.

CarrefourSA yılbaşı sepeti seçenekleri

Yeni Yıl Kolisi

Fiyat: 1.499,00 TL

İçindekiler:

Burn Enerji İçeceği 250 ml

Cappy Limonata 1 L

Cappy Vişneli İçecek 1 L

Coca-Cola Zero Sugar 1 L

Fanta Zero Portakal Aromalı Gazoz 1 L

Fusetea Şeftali 1 L

Schweppes Zero Sugar 1 L

Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 g

Nescafe 3’ü 1 Arada 10’lu

Doğanay Gurme Acılı Şalgam Pet 1 L

Bonheur Hurma Topu Hindistan Cevizi Kaplı 100 g

Bonheur Freeze Dried Çilek 15 g

Carrefour Ayçekirdeği 250 g

Cheetos Fırından Peynirli 75 g

Lay’s Klasik Süper Boy 125 g

Doritos Taco Baharatlı Süper Boy 135 g

Ruffles Ketçap Süper Boy 125 g

Ay-Pop Aile Boyu Klasik Popcorn 85 g

Master Nut İç Yer Fıstığı Tuzlu 160 g

Master Crunch Mix Karışık Kuruyemiş 140 g

Master Potato Orijinal Patates Cipsi 60 g

Damak Ezme Çikolata 55 g

Damak Baklava Çikolata 60 g

Nestlé KitKat Gofret 38 g

Haribo Altın Ayıcık 80 g

Time Wafer Master Fındık 75 g

Ülker Sütlü Kare Çikolata 60 g

Ülker Napoliten 33 g

Çizi Peynir ve Soğan Aromalı Kraker 40 g

Çizi Tulum Peyniri ve Köz Biber Aromalı Kraker

Ülker Hanımeller Sütlü Çikolatalı Kurabiye

First Infinity 60 Dk Çilek Aromalı Sakız

First 60 Dk Limon Ahududu Aromalı Sakız 27 g

Olips Mini Mints Mango Aromalı Şekerleme 12.5 g

Oreo Double Stuff 170 g

Yeni Yıl Sepeti

Fiyat: 1.999,00 TL

İçindekiler: