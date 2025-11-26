Yalova’da su kesintileri başladı! İşte uygulanacağı saatler

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.11.2025 - 18:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda doluluk oranı kritik seviyelere düşmesi nedeniyle yürürlüğe giren Acil Su Eylem Planı çerçevesinde kentte bugün itibariyle su kesintilerine başlanıyor.

Gökçe Barajı’nda doluluk oranı yüzde 8’in altına düşmesiyle kentte yaklaşık 13 günlük su kaldı. Acil Su Eylem Planı çerçevesinde bugünden itibaren su kesintilerine gidilecek. Plan çerçevede ilk etapta kentte tarımsal su tahsisleri durduruldu. Belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması ise yasaklandı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu.

Yalova'da 26 kasımdan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidecek. Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek. Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması da kararlaştırıldı.

