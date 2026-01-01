Van toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Van 1 Ocak'ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Haberin Devamı

VAN'DA 1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Van Büyükşehir Belediyesi ulaşım dairesi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü ulaşım düzenlemesi şu şekildedir:

BELEDİYE OTOBÜSLERİ (MOR OTOBÜSLER)

Van genelinde hizmet veren mor belediye otobüsleri, 1 Ocak günü ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir. Van Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ulaşım uygulamasını genellikle dini bayramlarda (Ramazan ve Kurban Bayramı) hayata geçirdiği için 1 Ocak resmi tatilinde Belvan Kart kullanımı zorunludur.

SEFER SAATLERİNDE "TATİL" DÜZENLEMESİ

Bugün resmi tatil olması nedeniyle tüm hatlarda "Pazar Sefer Saatleri" uygulanacaktır. Vatandaşların duraklarda mağduriyet yaşamaması için sefer aralıkları pazar günü planlamasına göre seyreltilmiştir.

1 OCAK VAN ULAŞIM ÇALIŞMA SAATLERİ

Resmi tatil nedeniyle sefer düzeni şu şekilde güncellenmiştir: