Van toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Van 1 Ocak'ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?
Van'da 2026 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Perşembe günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi'nden beklenen açıklama geldi! Şehir içi ulaşımın can damarı olan mor otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı belli oldu. Yılbaşı gecesi yoğunluğunun ardından bugün Belvan Kart basılacak mı? Edremit, İpekyolu ve Tuşba hatlarında son durum ne? İşte 1 Ocak 2026 Van yılbaşı ulaşımına dair merak edilen tüm detaylar...
VAN'DA 1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Van Büyükşehir Belediyesi ulaşım dairesi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü ulaşım düzenlemesi şu şekildedir:
BELEDİYE OTOBÜSLERİ (MOR OTOBÜSLER)
Van genelinde hizmet veren mor belediye otobüsleri, 1 Ocak günü ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir. Van Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ulaşım uygulamasını genellikle dini bayramlarda (Ramazan ve Kurban Bayramı) hayata geçirdiği için 1 Ocak resmi tatilinde Belvan Kart kullanımı zorunludur.
SEFER SAATLERİNDE "TATİL" DÜZENLEMESİ
Bugün resmi tatil olması nedeniyle tüm hatlarda "Pazar Sefer Saatleri" uygulanacaktır. Vatandaşların duraklarda mağduriyet yaşamaması için sefer aralıkları pazar günü planlamasına göre seyreltilmiştir.
1 OCAK VAN ULAŞIM ÇALIŞMA SAATLERİ
Resmi tatil nedeniyle sefer düzeni şu şekilde güncellenmiştir:
Edremit ve Kampüs Hatları: En yoğun kullanılan bu güzergahlarda seferler sabah 07:00 itibarıyla başlamış olup, pazar tarifesiyle devam etmektedir.
Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsler: Şehir içindeki özel halk otobüsleri ve M plakalı minibüslerde ücretsiz taşıma uygulaması bulunmamaktadır; normal ücret tarifesi geçerlidir.
Belvan Kart Yükleme: Dijital kanallar ve kart dolum merkezleri üzerinden yükleme işlemleri devam etmektedir.