Üzüm hasadı devam ediyor! Kilogram fiyatı kış yaklaşmasına rağmen düşük

17.11.2025 - 01:47

Kaynak: İHA

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaş üzüm kesim çalışmaları aralıksız sürüyor. Üzümün başkenti olarak bilinen Sarıgöl Ovası’nda kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen örtüaltı üzümlerinin kesimi hız kesmeden devam ediyor.

2025 yılı çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında hasat yoğun bir şekilde devam ederken, kesimi tamamlanan bağlardaki koruyucu örtüler de toplanmaya başlandı.

Sarıgöl Ovası’nda bu yıl fiyatların üreticiyi memnun etmemesi, çiftçileri ekonomik açıdan zora soktu. Toplam 113 bin dekarlık alanda dokuz farklı üzüm çeşidinin yetiştirildiği Sarıgöl’de üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek, satış fiyatlarının ise düşük olmasından şikayetçi oldu.

Üreticiler, iç piyasada yaş üzüm fiyatlarının 20-25 lira, ihracatlık üzümün kilosunun 25-30 lira, çıkma üzümün ise 17 lira bandında seyrettiğini ifade etti.

