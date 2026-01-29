GAZETE VATAN ANA SAYFA
Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

29.01.2026 - 01:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: UŞAK (AA)

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi 31 Ağustos Caddesi'nde M.M, G.Ö. ve H.T arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.T. bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.T, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili M.M. ve G.Ö. gözaltına alındı.

