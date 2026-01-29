Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi 31 Ağustos Caddesi'nde M.M, G.Ö. ve H.T arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.T. bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.T, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili M.M. ve G.Ö. gözaltına alındı.