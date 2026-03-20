Ünye ve Çaybaşı'ndaki iki ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Ünye'nin Nadırlı Mahallesi mevkiinde meydana gelen ilk kazada, Tekkiraz istikametine seyir halinde olan ve içinde bir ailenin bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Metrelerce yükseklikteki uçuruma yuvarlanan araç, fındık bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. Olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücüyle beraber toplam 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Diğer kaza ise Çaybaşı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sarıcaerik Mahallesi'nde 55 GU 794 plakalı otomobil ile 34 BGV 018 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin araç içinden kurtardığı yaralılar, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Çaybaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü sağladı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.